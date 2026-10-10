Bị phạt vì phạm luật, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài tử vong

Sự việc diễn ra trong chương trình “Deslealtades” tại Trung tâm thể thao - văn hóa 11 de Julio, bang Hidalgo, từ đêm 6/10 đến rạng sáng 7/10. Ngay sau vụ việc, võ sĩ Fishman đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trọng tài Pineda, người mang biệt danh El Buho và là một lão làng trong giới đô vật địa phương, được giao điều hành trận đấu chính giữa El Hijo de Fishman và Máscara Sagrada NG. Theo các đoạn video lan truyền, Fishman đã tháo mặt nạ của đối thủ để thoát khỏi tình thế bị ghì chặt.

Khi phát hiện hành vi phạm luật này, trọng tài lập tức can thiệp và xử Fishman thua cuộc. Phản ứng lại phán quyết, Fishman đã quật ngã vị trọng tài 75 tuổi xuống sàn bằng đòn "contralona", khiến ông lộ rõ vẻ vô cùng đau đớn.

Ban đầu, nhiều khán giả có mặt tại hiện trường tưởng rằng việc trọng tài nằm bất động chỉ là một phần của kịch bản biểu diễn vốn rất phổ biến trên sàn đấu vật. Sau cú quật, Fishman vẫn thản nhiên xuống giao lưu và chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Tuy nhiên, khi người dẫn chương trình hốt hoảng thông báo trọng tài không còn phản ứng, nam võ sĩ mới vội vàng trở lại sàn đấu với vẻ mặt lo lắng. Dù những người xung quanh đã nỗ lực sơ cứu và gọi cấp cứu, nhân viên y tế xác nhận ông Pineda đã ngừng thở.

Trọng tài Pineda (trái) đã có hàng chục năm làm việc trong môn đô vật này. Ảnh: PORESTO

Tâm điểm của cuộc điều tra hiện nay tập trung vào đòn đánh thực sự dẫn đến tử vong. Dù các đoạn video công bố chỉ ghi lại cảnh Fishman dùng cú quật contralona phổ biến, nhiều nguồn tin ban đầu đặt nghi vấn anh đã sử dụng đòn cấm "martinete". Đây là động tác dốc ngược đầu đối phương xuống sàn, mang nguy cơ chấn thương cổ cực kỳ nghiêm trọng.

Giới chức trách đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để làm rõ. Việc xác định xem Fishman có dùng đòn martinete hay không mang ý nghĩa then chốt, bởi nó có thể thay đổi tội danh từ "vô ý làm chết người" sang "cố ý".

Hệ lụy của vụ việc cũng khiến địa điểm thi đấu bị đình chỉ một phần hoạt động do phía tổ chức không thông báo sự kiện trước 15 ngày để cơ quan chức năng kiểm tra an toàn.

Hiện tại, nhà tổ chức El Patrón Espectáculos xác nhận đang cung cấp hỗ trợ pháp lý cho Fishman và liên hệ với gia đình nạn nhân.

Trong khi đó, một số đồng nghiệp danh tiếng như đô vật El Hijo del Santo đã lên tiếng bênh vực, cho rằng đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc.

Sự ra đi đột ngột của trọng tài Pineda đã khép lại một cuộc đời dành trọn cho sàn đấu, với 15 năm thanh xuân làm đô vật trước khi chuyển sang cầm còi điều hành suốt gần ba thập kỷ qua.