Tỷ lệ sa thải HLV khó tin ở Brazil

HLV Fernando Diniz bị sa thải hai lần chỉ trong 8 tháng qua.

Hôm 10/10, ban lãnh đạo câu lạc bộ Corinthians chính thức đưa ra quyết định sa thải HLV Fernando Diniz. Quyết định chia tay chiến lược gia này diễn ra trong bối cảnh đội bóng trải qua chuỗi kết quả không như kỳ vọng, và rơi xuống nhóm đua trụ hạng tại giải VĐQG Brazil (Brasileirao) mùa 2026.

Việc HLV Diniz rời ghế nóng của Corinthians đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong công tác huấn luyện tại nền bóng đá xứ samba. Theo Globo, ông Diniz trở thành vị HLV thứ 19 bị sa thải tại giải VĐQG Brazil kể từ khi mùa giải 2026 chính thức khởi tranh vào đầu năm.

Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử giải đấu. Cần nhớ rằng cả giải Brasileirao chỉ có 20 đội. Tính đến thời điểm hiện tại, giải VĐQG Brazil 2026 cũng mới trải qua 29 vòng.

Điều này đồng nghĩa trung bình chưa đầy một vòng đấu, lại có thêm một HLV bị mất việc hoặc bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Cá nhân HLV Diniz cũng bị sa thải hai lần chỉ trong 8 tháng qua. Hồi tháng 2, ông bị Vasco da Gama sa thải sau khởi đầu mùa giải tệ hại.

Con số 19 chiến lược gia phải rời vị trí chỉ sau 29 lượt trận cho thấy sự khắc nghiệt cùng áp lực thành tích lớn tại môi trường bóng đá xứ sở samba. Các đội bóng tại Brazil tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn với các dự án dài hạn và sẵn sàng thực hiện thay đổi trên băng ghế chỉ đạo ngay khi câu lạc bộ xuất hiện dấu hiệu chệch hướng

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