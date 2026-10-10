Cristiano Ronaldo cán mốc 980 bàn thắng

Phút 23, trong một pha tấn công của đội chủ nhà, Coman sút bóng từ ngoài vòng cấm, thủ thành của Al Diriyah chủ định bắt dính bóng nhưng không thành công. Bóng bật ra, đúng đà Ronaldo ập tới dứt điểm cận thành làm tung mành lưới.

Sau bàn thắng, Ronaldo chạy về phía cột cờ phạt góc và thực hiện pha nhảy xoay đã trở thành thương hiệu. Trên khắp khán đài, các cổ động viên hô vang “siuuu” để chia vui.

Cristiano Ronaldo mừng bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp của mình. Ảnh: Getty

Ronaldo chạy về phía cột cờ phạt góc và thực hiện pha nhảy xoay đã trở thành thương hiệu. Ảnh: Getty

Các đồng đội chia vui cùng Ronaldo. Ảnh: Getty

Ngoài bàn thắng, Ronaldo còn có những đường kiến tạo thuận lợi nhưng các đồng đội không tận dụng được. Siêu sao người Bồ Đào Nha được đánh giá là cầu thủ hay nhất trận đấu.

Bàn thắng vào lưới Al Diriyah đưa Ronaldo áp sát cột mốc 1.000 bàn thắng. Mùa giải trước, CR7 ghi 28 bàn chỉ tính riêng tại Saudi Pro League. Mùa này, Al Nassr sẽ tham dự nhiều đấu trường khác như King's Cup, Siêu Cup Saudi, AFC Champions League Elite. Vì vậy, rất có thể cột mốc 1.000 bàn thắng của Ronaldo sẽ được xô đổ ngay trong mùa giải này.

Sau khi Ronaldo mở tỷ số, Al Nassr ghi thêm 2 bàn nữa nhờ các pha lập công của Costa (phút 35) và Coman (phút 77). Chiến thắng đậm 3-0 đưa thầy trò Ange Postecoglou vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 19 điểm sau 8 vòng.

3 điểm trọn vẹn cho Al Nassr cùng bàn thắng ở cột mốc đáng nhớ 980 phần nào giúp Ronaldo phấn chấn sau những “lời ra tiếng vào” liên quan đến đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội trưởng Ronaldo đã rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha sau mâu thuẫn với HLV trưởng Jorge Jesus.