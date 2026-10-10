Chơi bóng ở 6 liên đoàn châu lục, cầu thủ vô danh đi vào lịch sử

Sérgio Barboza Jr có sự nghiệp du mục đáng chú ý.

Hôm 9/10, Barboza Jr chính thức có trận ra mắt trong màu áo câu lạc bộ AS Tohie'a FC của Tahiti, đội bóng thuộc Liên đoàn Bóng đá Châu Đại Dương (OFC).

Việc ra sân tại Tahiti giúp anh hoàn thành bộ sưu tập thi đấu tại cả 6 khu vực bóng đá trên toàn cầu, bao gồm châu Á (AFC), châu Phi (CAF), Bắc, Trung Mỹ và vùng Caribe (CONCACAF), Nam Mỹ (CONMEBOL), châu Âu (UEFA) và châu Đại Dương (OFC).

Sinh ra tại Brazil, Barboza Jr khởi đầu sự nghiệp ở đội trẻ Flamengo. Sau đó, anh chu du khắp nơi trên thế giới, đến cả Lào và Campuchia, Ấn Độ, sang Costa Rica, Malta trước khi đến Angola và bây giờ là Tahiti để hoàn tất hành trình thi đấu ở 6 lục địa.

Trước Barboza, chỉ hai người từng được ghi nhận thi đấu chuyên nghiệp cho các câu lạc bộ thuộc 6 lục địa trên thế giới. Đó là hai thủ môn Lutz Pfannenstiel (người Đức) và Andre Krul (Hà Lan).

Do đó, Barboza chính thức trở thành người không phải thủ môn đầu tiên trên thế giới chinh phục được kỷ lục đặc biệt này.

Neymar tỏa sáng, Santos thoát hiểm Neymar trở thành tâm điểm chú ý sau trận hòa 2-2 đầy căng thẳng giữa Santos và Flamengo ở vòng 29 giải VĐQG Brazil sáng 9/10.