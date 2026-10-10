Số tiền khổng lồ để sở hữu Olise

Bayern sẵn sàng phá lệ để giữ chân Olise.

Sau khi Bayern Munich chuẩn bị một lời đề nghị có giá trị tài chính lịch sử nhằm giữ chân ngôi sao chạy cánh người Pháp, Real Madrid cũng không ngồi yên. Theo AS, Real Madrid sẵn sàng trả cho Olise mức lương ngang với Vinicius Jr và Kylian Mbappe (hơn 30 triệu euro/năm) nếu anh đến Bernabeu.

Trước đó, theo Bild, phía Olise đặt ra điều kiện với Bayern, bắt buộc phải có một điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 200 triệu euro mới chịu ký giao kèo mới.

Đây là động thái phá vỡ hoàn toàn tiền lệ của Bayern Munich, đội bóng luôn từ chối gài điều khoản giải phóng cho các trụ cột. Ngoài ra, Bayern cũng chuẩn bị đề nghị gia hạn hợp đồng kéo dài đến năm 2032 cùng mức lương lên tới 25 triệu euro/năm.

Như vậy, nếu Real muốn sở hữu Olise, cái giá mà câu lạc bộ này phải bỏ ra sẽ vọt lên mức chưa từng thấy, đó là 200 triệu euro phí chuyển nhượng và 30 triệu euro tiền lương/mùa trong hợp đồng 4 đến 5 năm. Tổng giá trị thương vụ này có thể lên tới gần 400 triệu euro.

Con số khổng lồ trên cho thấy vị thế ngày càng tăng của Olise trên bản đồ bóng đá thế giới. Phong độ bùng nổ trong màu áo tuyển Pháp cùng khả năng săn bàn ấn tượng tại Bayern biến anh thành ngôi sao hàng đầu.

Thậm chí, nhiều người tin rằng chính Olise chứ không phải Mbappe hay Vinicius Jr, có thể cạnh tranh với Yamal để trở thành siêu sao mới của bóng đá thế giới.

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