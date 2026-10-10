Nhận định trận đấu Man United vs Tottenham, 23h30 ngày 10.10: Sức ép đè nặng

Phong độ Man United vs Tottenham

Những ảo tưởng về một khởi đầu như mơ của Man United nhanh chóng tan vỡ ngay sau vạch xuất phát. "Quỷ đỏ" bất ngờ thúc thủ 0-2 trên sân tân binh Hull City. Dù nhanh chóng đứng dậy mạnh mẽ bằng màn đè bẹp một tân binh khác là Ipswich Town (5-2), bầu không khí ảm đạm lại sớm bủa vây sân Old Trafford.

3 vòng đấu gần đây, Man United chỉ kiếm thêm 2 điểm từ các trận hòa Everton (2-2), Fulham (1-1). Kết quả càng đáng thất vọng hơn khi thầy trò HLV Michael Carrick nhận thất bại 0-1 ngay tại Old Trafford trước kình địch láng giềng Man City trong thế được chơi hơn người.

Điểm sáng hiếm hoi trong hơn 1 tháng qua của Man United là chiến thắng đậm 4-0 trước Sabah Baku ở lượt mở màn chặng phân hạng Champions League. Nhưng cần biết rằng đó là trận đấu "Quỷ đỏ" nắm lợi thế sân nhà để đón tiếp các vị khách vô danh đến từ Azerbaijan.

Ở một sân chơi quốc nội khác, cúp Liên đoàn Anh, Man United cũng sớm phải dừng bước bởi thất bại 2-3 dưới tay Brighton. "Nhà hát của những giấc mơ" lúc này không còn công chiếu những thước phim đẹp đẽ từng xuất hiện ở giai đoạn cuối mùa trước.

Về phần mình, Tottenham cũng hành quân đến Manchester cùng tâm trạng rối bời. Trải qua kỳ chuyển nhượng hè rầm rộ mua sắm, Spurs chắc chắn được kỳ vọng sẽ có bước xuất phát hứa hẹn. Nhưng ngay cả trong cơn ác mộng, các cổ động viên Bắc London cũng không thể mường tượng ra kịch bản đen tối nhất đang vận vào đội bóng thân yêu.

5 vòng đấu trôi qua, Tottenham mới đút túi 2 điểm, ghi 2 và thủng lưới 8 bàn, chôn chân nơi vị trí đội sổ. "Bóng ma xuống hạng" ở mùa giải năm ngoái lại một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh.

Tất nhiên, mùa giải vẫn rất dài phía trước và cơ hội để Spurs sửa sai còn nhiều. Nhưng nếu không sớm vực dậy bằng những kết quả tích cực, sự kiên nhẫn dành cho HLV Roberto de Zerbi sẽ sớm đến hồi kết.

Trên thực tế, Tottenham thi đấu không quá tệ từ đầu mùa. Thiếu gia thành London chiếm ưu thế ở khả năng kiểm soát bóng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi tiến đến 1/3 cuối sân, dàn cầu thủ đắt giá như Sandro Tonali, Savio, Solanke, Omar Marmoush, Mathys Tel, Mohammed Kudus... lại không thể tìm ra phương án tiếp cận cầu môn hiệu quả.

Phong cách tấn công có phần rối rắm, đơn điệu của Spurs không khó để hàng phòng ngự số đông hóa giải. Vì thế, trong khoảng 3 tuần nghỉ vừa qua, HLV De Zerbi đã triển khai khá nhiều bài tập liên quan đến chạy chỗ, di chuyển không bóng.

Tuy nhiên, khả năng thấm nhuần của các học trò sẽ phải chờ màn thể hiện của chính họ tại Old Trafford để tìm ra câu trả lời.

Thông tin lực lượng Man United vs Tottenham

Man United: Benjamin Sesko, Patrick Dorgu, Noussair Mazraoui mới gia nhập danh sách chấn thương cùng Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt và Tom Heaton.

Tottenham: Thiếu vắng Dejan Kulusevski, Xavi Simons, Wilson Odobert và Mykhaylo Mudryk.

Đội hình dự kiến Man United vs Tottenham

Man United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha

Tottenham: Kinsky; Gray, Senesi, Van de Ven, Robertson; Gallagher, Tonali, Fernandes; Savio, Solanke, Marmoush.

Dự đoán: 2-2