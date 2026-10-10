Nhận định trận đấu Real Madrid vs Villarreal, 2h00 ngày 11.10: Mệnh lệnh phải thắng

Phong độ Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid đang đối diện rất nhiều thách thức với tham vọng soán ngôi vương La Liga từ tay đại kình địch Barcelona. Chỉ sau 7 vòng đấu, đoàn quân dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho đã để thua đến 2.

Với 15 điểm hiện có trong tay, Real Madrid đã bị đẩy xuống đứng thứ 4, kém đỉnh bảng do Barca nắm giữ tới 6 điểm. Áp lực rất lớn đang đè nặng lên đôi vai Mourinho cùng các học trò, đặc biệt khi chứng kiến đối thủ xứ Catalunya chưa hề có dấu hiệu chậm bước.

Nếu không muốn trượt dài trên đường đua và bất lực nhìn theo "bóng lưng" Barcelona tăng tốc, Real Madrid phải hạn chế tối đa mất điểm. Cuộc đón tiếp Villarreal được xem như phép thử dành cho đội chủ sân Santiago Bernabeu sau thất bại ở trận derby Madrid cách đây 3 tuần.

Được thi đấu trên sân nhà chắc chắn vẫn mang đến điểm tựa quan trọng dành cho "Los Blancos". Trong cả 7 lần đón khách gần đây, đội bóng Hoàng gia đều ca khúc khải hoàn, ghi tối thiểu 2 bàn mỗi trận.

Ngoài ra, sự tự tin còn đến với đội chủ nhà nhờ thống kê đối đầu vượt trội. Cả 4 cuộc đụng độ Villarreal gần nhất, chiến thắng đều nghiêng về phía đại gia thành Madrid. Chưa kể, 3 lần đón tiếp "Tàu ngầm Vàng" gần đây, Real cũng đều thắng cách biệt ít nhất 2 bàn.

Dẫu vậy, hệ thống phòng ngự vốn chưa mấy vững vàng của đội chủ nhà sẽ càng mong manh hơn khi trung vệ Dean Huijsen phải ngồi ngoài vì án treo giò. Trong khi Eder Militao cũng chưa thể hẹn ngày trở lại vì chấn thương.

Sẽ không bất ngờ nếu Real Madrid nhập cuộc thận trọng và thi đấu có phần thực dụng. Dưới triều đại chiến lược gia gạo cội người Bồ Đào Nha, "Los Blancos" không đề cao thời lượng kiểm soát bóng và tỏ ra nguy hiểm hơn với cách chơi rình rập.

Theo thống kê, trong 5 lần ra sân gần nhất, Real Madrid chỉ có đúng 1 trận sở hữu thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn (chiến thắng 4-1 trước Rayo Vallecano). Còn lại, dù chạm trán Real Betis, Elche, Inter Milan hay Atletico, đội bóng Hoàng gia đều lép vế ở thông số này.

Sau màn khởi đầu chậm chạp, Villarreal đang có dấu hiệu khởi sắc. 2 vòng đấu gần nhất chứng kiến "Tàu ngầm Vàng" lần lượt đánh bại Malaga và Levante cùng tỷ số 3-1. Nhờ đó, đoàn quân dưới trướng HLV Inigo Perez đã vươn lên nửa trên BXH, đứng thứ 9 với 8 điểm.

Trái ngược đội chủ nhà, Villarreal lại ưu tiên khả năng kiểm soát bóng. 5 vòng đấu gần đây, đội khách đều sở hữu chỉ số cầm bóng lên tới hơn 60%. Song việc thường xuyên dâng cao cũng khiến hệ thống phòng ngự thường xuyên để lộ ra khoảng trống bên phần sân nhà.

Trong top 11 đội dẫn đầu sau 7 vòng, Villarreal có hàng thủ kém thứ 2 (12 bàn thua), chỉ sau Real Sociedad (13 bàn).

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid: Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio và Dean Huijsen phải ngồi ngoài vì các lý do khác nhau.

Villarreal: Tajon Buchanan là trường hợp thiếu vắng duy nhất.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Bernardo; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Villarreal: Gulacsi; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Comesana, Gueye; Akhomach, Moleiro, Pepe; Mikautadze

Dự đoán: 2-1