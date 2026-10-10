Nhận định trận đấu Ipswich Town vs Fulham, 21h00 ngày 10.10: Có điểm mang về

Phong độ Ipswich Town vs Fulham

Vị trí thứ 11 sau 5 vòng đấu không phải thành tích tệ với một tân binh như Ipswich Town. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm tấm vé trụ hạng vẫn còn rất xa và tiềm ẩn nhiều biến cố nguy nan. Nếu không vững vàng, đội chủ sân Portman Road hoàn toàn có thể bị đẩy xuống "vũng lầy" lúc nào không hay.

Ít nhất, Ipswich Town đang cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và khá kỹ lưỡng. Thầy trò HLV Gary O'Neil gây ấn tượng khi đánh bại những đối thủ thuộc diện khó chơi như Sunderland (2-1) hay Crystal Palace (3-2).

Song việc để thua tới 4/5 lần ra sân gần nhất chắc chắn không mang lại hiệu ứng tinh thần tích cực. Quan trọng hơn, người hâm mộ lờ mờ nhận ra dấu hiệu đáng lo ngại của tập thể dưới quyền chỉ đạo của Gary O'Neil.

5 vòng đã đấu, đội chủ sân Portman Road đã nhận tới 11 bàn thua, tức gần 2 bàn mỗi trận. Thống kê thực chất không lạ với các đội bóng được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Anh.

Còn nhớ ở mùa giải 2023/24, O'Neil từng trải qua quãng thời gian thảm họa trên băng ghế chỉ đạo Wolves. Lối chơi quá ngây thơ, thiếu toan tính đã đẩy "Bầy Sói" vào vòng xoáy khủng hoảng trầm trọng, với chuỗi thất bại liên miên.

Lối thoát chỉ được mở ra khi nhà cầm quân sinh năm 1983 nhận trát sa thải. Và vẫn với những nhân tố cũ, tân HLV Vitor Pereira đã tạo nên một trong những cuộc đào thoát vĩ đại bậc nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Ipswich Town hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ của Wolves năm nào. Nhưng nếu giúp đội nhà vượt qua Fulham cuối tuần này, tương lai của O'Neil chắc chắn sẽ được đảm bảo tối thiểu đến Giáng sinh.

Fulham là một trong 3 gương mặt chưa được hưởng niềm vui chiến thắng từ đầu mùa. Đội khách mới hòa 2 và thua 3 sau 5 trận, tạm đứng áp chót cùng vỏn vẹn 2 điểm.

Nhưng những tín hiệu tích cực đã xuất hiện ở những lần ra sân gần nhất. Cụ thể, 2 vòng đấu gần đây, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa đều bất bại trước những đối thủ mạnh như Liverpool (0-0) hay Man United (1-1).

Xen giữa 2 trận hòa kể trên là chiến thắng 3-2 trên sân West Ham ở vòng 3 cúp Liên đoàn. Rõ ràng, sau những bước khởi đầu có phần chệch choạc, đội bóng thành London dường như đã dần tìm được sự gắn kết dưới triều đại hậu Marco Silva.

Ngoài phong độ khởi sắc, đội khách còn được củng cố thêm niềm tin nhờ tiếng nói từ quá khứ. Suốt 9 lần đụng độ Ipswich Town gần nhất, Fulham đều chưa một lần thất bại và giành tới 6 chiến thắng.

Thông tin lực lượng Ipswich Town vs Fulham

Ipswich Town: Thiếu vắng Fatawu vì án treo giò.

Fulham: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Ipswich Town vs Fulham

Ipswich Town: Walton; Ouattara O'Shea, Diop, Davis; Palacios, Lukic; Philogene, Enciso, Clarke; Emersonn

Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia

Dự đoán: 1-1