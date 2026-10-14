Ronaldo 'béo' phản bác CR7

"Người ngoài hành tinh" có quan điểm thẳng thắn về Cristiano Ronaldo.

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN Brasil, cựu tiền đạo huyền thoại người Brazil đưa ra những đánh giá về Cristiano Ronaldo trong ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới.

Ronaldo Nazário thừa nhận: "Cristiano có một sự nghiệp tuyệt vời, cậu ấy chinh phục được mọi thứ, ghi những bàn thắng đủ mọi thể loại và thực hiện việc thay đổi vị trí thi đấu thành công. Cậu ấy chắc chắn nằm trong số những người giỏi nhất".

Gần đây, trên CNN Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo khẳng định bản thân hay nhất mọi thời đại và cho rằng việc chọn ai giữa anh, Messi, Pelé hay Maradona chỉ là "gu thưởng thức".

Tuy nhiên, cựu danh thủ từng khoác áo cả Barcelona lẫn Real Madrid lại không đồng tình với quan điểm đó: "Cristiano chắc chắn ở trong top 10, nhưng tôi không đồng ý với cậu ấy (về việc là người giỏi nhất). Tôi sẽ nói cậu ấy nằm trong top 10".

Khi được hỏi về những cái tên đứng đầu lịch sử túc cầu giáo, Ronaldo "béo" giữ nguyên quan điểm về Pelé, Lionel Messi & Diego Maradona. Anh cho rằng Pelé xếp ở vị trí số 1 không có gì phải bàn cãi. "Người ngoài hành tinh" xếp Messi và Maradona ở hai vị trí đồng hạng ngay phía sau.

Ronaldo trở lại ấn tượng Sáng 10/10, Cristiano Ronaldo góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Draih tại vòng 9 Saudi Pro League 2026/27.