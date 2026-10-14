Đội bóng Thái Lan có động thái bất ngờ với HLV Park Hang Seo

Tại vòng 6 Thai-League 2, Kanchanaburi Power FC chạm trán Police Tero. Ở trận đấu này, đội bóng của HLV Park Hang Seo được đánh giá cao hơn đối thủ, vì thế không ngạc nhiên khi Kanchanaburi Power FC kiểm soát bóng vượt trội (68%), tạo ra không ít cơ hội trong suốt 90 phút trận đấu.

Tuy nhiên, phải tới những phút bù giờ cuối cùng, John Baggio ghi bàn thắng quyết định, mang về chiến thắng 1-0 cho Kanchanaburi Power FC. HLV Park Hang Seo chắc chắn thở phào nhẹ nhõm khi đội bóng của mình tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận thất vọng.

John Baggio ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 90+5. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Trước đó, Kanchanaburi Power FC có sự khởi đầu tốt ở mùa giải mới khi thắng 4-2 trước Satun FC trong trận ra quân. Tuy nhiên, sau đó đoàn quân của HLV Park Hang Seo hòa 3 trận liên tiếp trước khi trắng tay ở vòng 5.

Màn thể hiện cùng kết quả không như mong muốn này khiến HLV Park Hang Seo chịu rất nhiều áp lực. Thậm chí nhiều CĐV Thái Lan còn muốn chiến lược gia người Hàn Quốc phải từ chức.

Với trận thắng ở vòng đấu gần nhất, Kanchanaburi Power FC cải thiện thứ hạng, lên vị trí thứ 7, với 9 điểm sau 6 trận đấu. Có một điều rất đáng chú ý là dù đội nhà giành chiến thắng rất quan trọng và ý nghĩa, nhưng trên trang chủ CLB, HLV Park Hang Seo chỉ xuất hiện khoảng... 1 giây trong đoạn video tổng hợp về trận đấu. Thậm chí người phát biểu trong buổi họp báo cũng không phải là HLV trưởng Park Hang Seo, thay vào đó là trợ lý Phanupong Wongsa.