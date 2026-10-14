Đồng Nai đăng cai tổ chức 4 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Môn đua thuyền (sailing) sẽ thi đấu trên hồ Trị An (phường Trị An, thành phố Đồng Nai). Ảnh: Huy Anh

Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã công bố lịch thi đấu sau khi thực hiện một số điều chỉnh về thời gian và địa điểm tổ chức các môn thể thao.

Theo đó, đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026, với địa điểm chính tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng 3 địa phương: Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội dự kiến quy tụ hơn 12.000 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên của 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành quân đội, công an. Các đoàn tranh tài tổng cộng 973 nội dung thi đấu của 48 môn thể thao.

Nội dung việt dã leo núi môn điền kinh thi đấu tại núi Bà Rá (phường Phước Long). Ảnh: Huy Anh

Thành phố Đồng Nai đăng cai tổ chức thi đấu 4 môn gồm: Kickboxing, đua thuyền (sailing), điền kinh (nội dung việt dã leo núi) và wushu.

Môn đầu tiên diễn ra tại thành phố Đồng Nai là kickboxing, dự kiến khởi tranh từ ngày 6 đến 15-11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai (cơ sở 2, phường Bình Phước), tranh tài 23 nội dung gồm: 12 nội dung lowkick (8 hạng cân nam, 4 hạng cân nữ) và 11 nội dung fullcontact (8 hạng cân nam, 3 hạng cân nữ).

Nội dung việt dã leo núi khởi tranh từ ngày 20 đến 23-11 tại núi Bà Rá (phường Phước Long) với 2 nội dung tranh tài: cá nhân nam 7,7km, cá nhân nữ 5,4km.

Môn wushu thi đấu từ ngày 22 đến 30-11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai (cơ sở 1, phường Tân Triều) với 30 nội dung tranh tài, bao gồm: 19 nội dung taolu và 11 nội dung sanda.

Môn đua thuyền (sailing) diễn ra từ ngày 5 đến 10-12 tại hồ Trị An (phường Trị An), tranh tài ở 10 nội dung dành cho nam, nữ và hỗn hợp nam nữ.

Trong khi, môn nhảy cầu được tổ chức tại Cung thể thao dưới nước ở Hà Nội và môn pencak silat được tổ chức tại nhà thi đấu đa môn tỉnh Đồng Tháp.