Rộn ràng Lễ hội Trung thu 2026 tại Hà Nội

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Hằng Nga cho biết, Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Những hình ảnh như ánh trăng rằm, đèn ông sao, tiếng trống hội, mâm cỗ trông trăng gắn với ký ức tuổi thơ và được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội Trung thu 2026. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Theo bà Nguyễn Hằng Nga, từ những năm 1990, Tết Trung thu tại Vân Hồ đã trở thành một hoạt động văn hóa dành cho thiếu nhi Thủ đô. Từ những hoạt động giản dị như làm đèn ông sao, vui chơi, quây quần cùng gia đình và bạn bè, nhiều thế hệ trẻ em đã có thêm trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống.

Trên nền tảng đó, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam duy trì chuỗi hoạt động Lễ hội Trung thu thường niên, tạo không gian để thiếu nhi vui chơi, trải nghiệm và tìm hiểu các phong tục, đồ chơi dân gian gắn với Tết Trung thu.

Trải nghiệm văn hóa truyền thống

Lễ hội Trung thu năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi. Không gian lễ hội có các tiểu cảnh mang không khí Trung thu truyền thống, cùng đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy và mâm cỗ trông trăng.

Các em được tham gia trò chơi dân gian, hoạt động vận động, thể thao trí tuệ, trải nghiệm làm đồ chơi truyền thống và giao lưu nghệ thuật. Chương trình “Trung thu cho em”, các hoạt động biểu diễn, diễu hành đường phố và rước đèn đón Trăng tạo điều kiện để thiếu nhi trực tiếp tham gia các hoạt động của lễ hội.

Trong khuôn khổ đêm khai mạc, phường Hai Bà Trưng tổ chức một số hoạt động dành cho thiếu nhi, trong đó có trao quà cho con em đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ban Tổ chức cũng trao giải Hội thi Bày mâm cỗ Trung thu.

Giao lưu nghệ thuật, rước đèn đón Trăng

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng à, trăng ơi”, diễn ra từ 20h với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Chương trình gồm các tiết mục hoạt cảnh “Chú Cuội - Chị Hằng”, “Đêm”, “Trung thu”, “Liên khúc Trung thu”, “Alibaba”, cùng các tiểu phẩm “Ông ba bị và cô bé thông minh”, “Thằng Tí Sún”, “Rước đèn ông sao”...

Các tiết mục được xây dựng theo hướng gần gũi với khán giả nhỏ tuổi, kết hợp âm nhạc, sân khấu và những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu.

Dịp này, Ban tổ chức trao quà cho 20 thiếu nhi tham gia các hoạt động tại lễ hội. Chương trình khép lại bằng màn rước đèn, múa lân sư và phá cỗ Trung thu.

Ban tổ chức trao quà cho 20 thiếu nhi tham gia các hoạt động tại lễ hội. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Theo Ban tổ chức, việc duy trì Lễ hội Trung thu nhằm tạo không gian vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đồng thời giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận những giá trị văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động trực tiếp.

Thông qua trải nghiệm làm đồ chơi, tham gia trò chơi dân gian, thưởng thức nghệ thuật và rước đèn, các nét văn hóa gắn với Tết Trung thu được giới thiệu theo cách gần gũi với thiếu nhi.

Đây cũng là dịp để gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng tham gia các hoạt động văn hóa dành cho trẻ em, góp phần duy trì những phong tục đẹp của Tết Trung thu trong đời sống hiện nay.