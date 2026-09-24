Lần đầu đưa bóng đá nữ vào Ngày hội văn hóa dân tộc Mông

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại tỉnh Điện Biên năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/10, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh, gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 9/10 tại Quảng trường 7-5, tỉnh Điện Biên.

Buổi họp báo giới thiệu Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động văn hóa được tổ chức tại sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh, gồm trình diễn nghệ thuật khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu và quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; cùng các không gian trải nghiệm văn hóa và ẩm thực của đồng bào Mông.

Song song với các hoạt động văn hóa, chương trình thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức tại khu vực hầm Đờ Cát, sân vận động và phố đi bộ Mường Thanh. Các nội dung gồm bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao.

Carnaval đường phố dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 10/10, với gần 3.000 người tham gia. Các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng sẽ diễu hành, trình diễn những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông thông qua các loại hình nghệ thuật truyền thống. Chương trình khép lại bằng màn đồng diễn nghệ thuật khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” tại Quảng trường 7-5.

Ngày 11/10, từ 7h đến 11h, du khách có thể tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại bản Lồng, xã Quài Tở. Chương trình gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP và ẩm thực.

Lễ bế mạc và tổng kết ngày hội sẽ diễn ra lúc 20h ngày 11/10 tại Quảng trường 7-5.

Trả lời câu hỏi của Mekong ASEAN tại cuộc họp báo, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết ngày hội năm nay có sự đổi mới về quy mô và hình thức tổ chức so với năm ngoái. Bên cạnh mục tiêu bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa, chương trình được tổ chức theo hướng gắn với phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá du lịch của địa phương.

Theo ông Chung, ngày hội năm nay sẽ tăng cường các không gian trải nghiệm, để người dân và du khách có thể trực tiếp tham gia, thay vì chỉ xem, nghe và tìm hiểu thông qua các hoạt động trưng bày.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam trả lời tại buổi họp báo giới thiệu Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

“Người dân và du khách không chỉ được giới thiệu, chiêm ngưỡng, thưởng thức các giá trị văn hóa mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia trải nghiệm những nét văn hóa của đồng bào Mông tại Điện Biên,” ông Chung nói.

Công tác tôn vinh nghệ nhân cũng được chú trọng trong chương trình năm nay. Các đoàn tham gia từ 11 tỉnh sẽ lựa chọn những nghệ nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tặng bằng khen và tôn vinh các nghệ nhân tiêu biểu.

Các nghệ nhân được lựa chọn cũng có thể tham gia chương trình nghệ thuật khai mạc. Theo ông Chung, việc đưa những người trực tiếp nắm giữ và gìn giữ các giá trị văn hóa tham gia chương trình nhằm giới thiệu những giá trị này tới người dân và du khách.

Một nội dung được bổ sung trong chương trình thể thao năm nay là bóng đá nữ 7 người. Đây là nội dung dành cho các vận động viên nữ của các đoàn tham gia ngày hội, bên cạnh các môn thể thao và trò chơi dân gian truyền thống. Việc đưa bóng đá nữ vào chương trình nhằm kết hợp hoạt động văn hóa với rèn luyện thể thao, đồng thời tạo thêm nội dung giao lưu giữa các đoàn. Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 đội đăng ký tham gia nội dung này.