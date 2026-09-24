'Xứ sở ánh trăng' - Chương trình nghệ thuật dành tặng các em nhỏ dịp Trung thu

Mỗi dịp Tết Trung thu về, không gian rằm tháng tám lại trở nên rộn rã với ánh đèn lung linh, tiếng trống lân tưng bừng và những ký ức tuổi thơ đong đầy. Năm nay, Đài Truyền hình Việt Nam mang đến một món quà nghệ thuật đặc biệt dành tặng các em nhỏ và gia đình một chương trình đặc biệt với tên gọi "Xứ sở ánh trăng", mở ra một hành trình cảm xúc diệu kỳ để tìm lại tuổi thơ và sự kết nối gia đình.

"Tìm trăng" - Hành trình đi tìm những giá trị của Trung thu

Câu chuyện bắt đầu bằng một sự cố hy hữu ngay đêm rằm tháng tám khi cô Trăng bỗng nhiên biến mất khỏi xứ sở ánh trăng. Sự cố khiến bác trâu vàng và anh cuội phải cuống cuồng lên đường đi tìm cô Trăng. Trải qua các không gian kỳ diệu từ phố đồ chơi, sân ga bí mật và quảng trường ánh sáng, ê-kíp sản xuất gửi gắm một thông điệp:

Trăng không thực sự mất đi, mà chính con người hiện đại đang dần quên mất việc ngẩng đầu lên nhìn trăng. Hành trình đi tìm cô Trăng ham chơi cuối cùng đã trở thành chuyến đi đong đầy cảm xúc, giúp các bạn nhỏ trân trọng hiện tại và giúp người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ cùng sự kết nối giữa các thế hệ.

Chuyến tàu "Tìm trăng" đưa khán giả ngược thời gian về với ký ức Trung thu truyền thống.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi quy tụ trong một sân khấu hoành tráng, đa sắc màu

Sức hút của chương trình đến từ sự kết hợp của dàn nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả cả nước yêu mến. NSƯT Quang Thắng hóa thân thành bác trâu vàng hay lo xa, kết hợp tung hứng đầy hóm hỉnh cùng Trung Ruồi trong vai anh cuội lười biếng, tạo nên những tiếng cười rộn rã cho cả gia đình.

Tuyến nhạc kịch gia đình thêm phần bùng nổ cảm xúc nhờ sự góp mặt của hai giọng ca thực lực Đông Hùng và Bảo Trâm trong vai bố mẹ, dẫn dắt câu chuyện gia đình đầy tới trái tim người xem cùng sự tham gia biểu diễn của hàng trăm diễn viên nhí.

NSƯT Quang Thắng và Trung Ruồi tạo nên những tiếng cười rộn rã qua vai diễn bác trâu vàng và anh cuội.

"Xứ sở ánh trăng" mang tới trải nghiệm thị giác hoành tráng với màn rước đèn rực rỡ cùng các điệu múa lân - sư - rồng tưng bừng. Nét đẹp dân gian từ các làng nghề như nặn tò he, làm phỗng đất, bày mâm cỗ trung thu truyền thống được tái hiện tinh tế, hòa quyện với công nghệ đèn Led neon hiện đại và xiếc bong bóng xà phòng nghệ thuật.

Đặc biệt trong chương trình khán giả cũng được hoà mình vào không khí trải nghiệm trung thu ở lễ hội Thành Tuyên, một sự kiện độc đáo hàng năm của Tuyên Quang, trải nghiệm cùng những người trẻ gìn giữ những món đồ trung thu truyền thống và gặp gỡ các bạn nhỏ có những câu chuyện đặc biệt trong chương trình.

Về âm nhạc, chương trình giới thiệu những giai điệu Trung thu truyền thống quen thuộc được phối khí mới mẻ như Rước đèn tháng tám, Chiếc đèn ông sao, Về miền cổ tích bên cạnh các ca khúc sáng tác mới bắt tai như Trăng ơi, Tìm trăng. Và đặc biệt là một trích đoạn nhạc kịch được viết mới hoàn toàn dành cho Xứ sở ánh trăng.

Sân khấu dàn dựng hoành tráng mang đến không gian bùng nổ sắc màu cho các em nhỏ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xứ sở ánh trăng là nơi mỗi giai điệu, mỗi câu chuyện đều đong đầy ý nghĩa đoàn viên. Chương trình được phát sóng vào 20h ngày 25/9/2026 trên kênh VTV3 và ứng dụng VTVgo.