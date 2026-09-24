Nhiều hoạt động tại Lễ hội Nghinh Ông TP Hồ Chí Minh năm 2026

Chương trình còn có các tiết mục biểu diễn trống kèn thiếu nhi, Lân – Sư – Rồng và võ nhạc, tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi trong ngày khai hội.

Đại diện Ban Tổ chức thực hiện nghi thức thượng đại kỳ lễ hội tại công viên Cần Thạnh.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ có lịch sử hình thành từ năm Quý Sửu 1913, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Cá Ông và đời sống văn hóa, tinh thần của ngư dân vùng biển Cần Giờ. Đây là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân Thần Nam Hải; cầu mong mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, mùa đánh bắt bội thu và cuộc sống bình an, no ấm.

Đại kỳ lễ hội.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ cho biết, lễ hội không chỉ thể hiện lòng biết ơn của con người đối với thiên nhiên mà còn ghi dấu hành trình khai phá, lập nghiệp đầy kiên trì, dũng cảm của các thế hệ cư dân trên vùng đất Cần Giờ. Đây cũng là dịp tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc trên vùng đất Rừng Sác anh hùng.

Thực hiện thượng đại kỳ lễ hội.

Lễ hội Nghinh Ông TP Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động phong phú như: lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác – Cần Giờ; lễ viếng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác; Lễ Nghinh Ông; lễ cúng tiền hiền, hậu hiền, bạn cũ lái xưa; cúng đại lễ và hát bội; Lễ Mừng công ngư dân; cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, triển lãm, ẩm thực và trò chơi dân gian.

Lãnh đạo xã Cần Giờ dẫn đầu đoàn thỉnh đại kỳ lễ hội.

Đoàn thỉnh đại kỳ lễ hội.

Thông qua lễ hội, Ban Tổ chức kêu gọi người dân Cần Giờ phát huy tinh thần mến khách, ứng xử văn minh, thân thiện; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và cùng chung tay xây dựng hình ảnh Cần Giờ văn minh – thân thiện – nghĩa tình, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách.

Đoàn Lân - Sư - Rồng cùng đội hình Long - Lân - Quy - Phụng tạo nên không khí rộn ràng.