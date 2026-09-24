Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV sẽ tổ chức tại Điện Biên

Từ ngày 9 đến 11-10-2026, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV sẽ diễn ra tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: M.H

Ngày 24-9, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thông tin Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026. Sự kiện do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức. Ngày hội được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển văn hóa, trong đó có Chỉ thị số 60-CT/TW ngày 22-1-2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác vùng đồng bào dân tộc Mông trong giai đoạn mới.

Tham gia Ngày hội có các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh, gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Ngày hội là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Qua đó, sự kiện góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các địa phương, đồng thời tạo thêm động lực để phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống.

Mở đầu Ngày hội là chương trình dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, từ 15h30 đến 17h ngày 9-10. Lễ khai mạc Ngày hội diễn ra lúc 20h ngày 9-10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Chương trình có thời lượng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và tiếp sóng trên kênh VTV5.

Trong 3 ngày diễn ra Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức tại sân khấu phố đi bộ Mường Thanh. Nổi bật là trình diễn nghệ thuật khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông và không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực.

Các nghề truyền thống, trang phục, văn nghệ và ẩm thực cũng góp phần tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng, giúp người dân và du khách có cơ hội tiếp cận trực tiếp với đời sống văn hóa của đồng bào.

Cùng với hoạt động văn hóa là các nội dung thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức tại khu vực Hầm Đờ Cát, sân vận động và phố đi bộ Mường Thanh. Sáu nội dung gồm bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao. Những môn thể thao, trò chơi dân gian này vừa tạo không khí sôi nổi cho Ngày hội, vừa góp phần bảo tồn những sinh hoạt văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Hoạt động du lịch cũng được chú trọng với chương trình tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại bản Lồng, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên, diễn ra từ 7h đến 11h ngày 11-10.

Một trong những hoạt động được kỳ vọng tạo dấu ấn là Carnaval đường phố, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 10-10. Các đoàn tham gia sẽ bố trí nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng trình diễn những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông thông qua các loại hình nghệ thuật truyền thống. Chương trình kết thúc bằng màn đồng diễn nghệ thuật khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” tại Quảng trường 7-5.

Lễ bế mạc, tổng kết Ngày hội diễn ra lúc 20h ngày 11-10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ.