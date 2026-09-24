Trải nghiệm miễn phí sự kiện Ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An

Ngày 24/9, Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trong hai ngày 26 và 27/9/2026, tại Quảng trường Sông Hoài, phường Hội An, sẽ diễn ra sự kiện Ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An 2026 với nhiều hoạt động trải nghiệm và biểu diễn nghệ thuật dành cho người dân, du khách.

Sự kiện do Tổng công ty Thương mại Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chủ trì, Công ty TNHH SINASEAN Việt Nam thực hiện, với sự hỗ trợ của Sở VHTT&DL TP Đà Nẵng, UBND phường Hội An và Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An.

Sự kiện ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An năm 2025. Ảnh: Trung tâm XTDL Đà Nẵng

Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên năm 2025, chương trình nhằm giới thiệu văn hóa ẩm thực và các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Qua đó, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Hội An - Đà Nẵng đến du khách trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân và du khách có thể dùng thử, mua sắm các sản phẩm K-Food, đồ uống, kem và sữa chế biến, trái cây tươi, món ăn tiện lợi Hàn Quốc; tự tay làm các món ăn được yêu thích trên mạng xã hội như kimbap, dalgona, cup-tteokbokki và mì Hàn Quốc. Các gian hàng cũng tổ chức hoạt động check-in nhận quà.

Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực, chương trình có các hoạt động giao lưu âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật và quảng bá văn hóa, du lịch Hội An - Đà Nẵng. Việc kết hợp ẩm thực, sản phẩm K-Food với nghệ thuật được kỳ vọng tạo thêm không gian giao lưu văn hóa quốc tế tại Hội An.

Người dân và du khách trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An. Ảnh: Trung tâm XTDL Đà Nẵng

Sự kiện Ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An 2026 diễn ra từ 15h đến 21h ngày 26/9 và 10h đến 21h ngày 27/9/2026. Toàn bộ chương trình và các hoạt động trải nghiệm được tổ chức miễn phí dành cho người dân và du khách.

Thông qua sự kiện, ẩm thực Hàn Quốc được kết nối với không gian văn hóa, di sản và du lịch Hội An, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của Hội An - Đà Nẵng tới du khách quốc tế.