11 tỉnh, thành tham dự Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Họp báo Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV. Ảnh VIỆT TRUNG

Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và đồng bào dân tộc Mông từ các địa phương (Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk) cùng giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc. Người dân và du khách trực tiếp tham gia, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và các sản phẩm du lịch cộng đồng

Các hoạt động chính diễn ra tại phường Điện Biên Phủ. Lễ khai mạc tổ chức tối 9-10 và bế mạc tối 11-10 tại Quảng trường 7-5.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, các đại biểu và du khách sẽ tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở, gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng, OCOP và ẩm thực…

Bên cạnh các hoạt động giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông, điểm nhấn của chương trình bế mạc là màn đồng diễn nghệ thuật khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” .

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt cho biết thêm, ngày hội được tổ chức theo hướng không gian trải nghiệm, để người dân và du khách được xem, được nghe và trực tiếp tham gia, qua đó cảm nhận văn hóa dân tộc Mông trong đời sống thực nhưng vẫn bảo đảm sự an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.