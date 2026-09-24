'Xứ sở Ánh Trăng' đưa khán giả về với Trung thu tuổi thơ

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xứ sở Ánh Trăng”. Chương trình phát sóng lúc 20 giờ ngày 25/9 trên VTV3 và ứng dụng VTVgo.

Câu chuyện bắt đầu khi cô Trăng bất ngờ biến mất khỏi "Xứ sở Ánh Trăng" trong đêm Rằm tháng Tám. Bác Trâu Vàng và anh Cuội lên đường tìm kiếm cô Trăng, đi qua các không gian như phố Đồ Chơi, sân ga Bí Mật và quảng trường Ánh Sáng.

Sân khấu hoành tráng mang đến không gian bùng nổ sắc màu cho các em nhỏ. Ảnh: BTC

Hành trình “Tìm Trăng” được xây dựng như một cách gợi nhắc về những giá trị của Trung thu trong đời sống hiện đại. Theo ê-kíp sản xuất, Trăng không thực sự biến mất mà con người ngày càng ít dành thời gian ngẩng lên ngắm Trăng. Vì vậy, hành trình tìm cô Trăng cũng là hành trình để mỗi người nhìn lại những khoảnh khắc bình dị, trân trọng hiện tại và kết nối với ký ức tuổi thơ.

Chương trình tái hiện nhiều phong tục, nét văn hóa Trung thu quen thuộc như rước đèn, múa lân - sư - rồng, nặn tò he, làm phỗng đất và bày mâm cỗ. Không khí Trung thu tại lễ hội Thành Tuyên cũng được đưa vào chương trình, cùng câu chuyện về những người trẻ đang nỗ lực gìn giữ đồ chơi Trung thu truyền thống và những em nhỏ có hoàn cảnh, câu chuyện đặc biệt.

Về âm nhạc, “Xứ sở Ánh Trăng” làm mới các ca khúc quen thuộc như “Rước đèn tháng Tám”, “Chiếc đèn ông sao”, “Về miền cổ tích”, đồng thời giới thiệu các ca khúc “Trăng ơi”, “Tìm Trăng” và một trích đoạn nhạc kịch được sáng tác riêng cho chương trình.