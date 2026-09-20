Rộn ràng mùa thu hoạch măng bói

Diện tích cây măng bói trên 20 ha của xã Văn Bàn tập trung chủ yếu ở thôn Văn Tiến.

Từ sáng sớm, những con đường dẫn vào khu vực trồng măng ở thôn Văn Tiến đã rộn ràng bước chân người dân. Dao, gùi được chuẩn bị sẵn, bà con tranh thủ vào rừng thu hái những búp măng vừa nhú.

Ông Phan Văn Chế, thôn Văn Tiến, là người đầu tiên đưa cây măng bói về trồng tại Văn Bàn, trước đây thuộc khu vực Khánh Yên Thượng. Ông Chế chia sẻ, khoảng năm 2007, trong một lần đến nhà người quen ở Dương Quỳ, thấy chủ nhà có giống măng ngon, ông đã xin về trồng thử. Khi đem ra chợ bán thấy nhiều người tiêu dùng ưa chuộng măng bói, ông quyết định mở rộng diện tích.

Măng bói phát triển nhanh, cho thu hoạch tập trung trong mùa vụ nên người dân phải thường xuyên kiểm tra, lựa chọn thời điểm thích hợp để thu hái. Cây không cần nhiều công chăm sóc; người dân chủ yếu phát dọn thực bì, bón phân hoai mục và hạn chế sử dụng phân hóa học để giữ vị ngon ngọt của măng.

Măng bói cho thu hoạch từ tháng 2 đến tháng 10 âm lịch hằng năm, trong đó năng suất cao nhất từ tháng 5 trở đi.

Măng sau khi thu hoạch được người dân vận chuyển về nhà để chuẩn bị đưa ra thị trường.

Từ diện tích nhỏ ban đầu, cây măng bói được nhiều hộ dân thôn Văn Tiến lựa chọn là cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính và ổn định. Mỗi ha măng bói có thể cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

Người trồng măng bói tại Văn Tiến đã có thể tự nhân giống để mở rộng diện tích và cung cấp cây giống cho những nơi có khí hậu phù hợp, qua đó có thêm nguồn thu nhập.

Măng bói đang góp phần mang lại nguồn thu và niềm vui cho người dân, mở ra hướng phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với sản xuất, bảo vệ rừng và nâng cao giá trị kinh tế địa phương.