Khánh thành Công viên Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn

Nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành công trình.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Trung Thu, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, các sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Công trình được khởi công từ ngày 21- 10- 2025 với tổng mức đầu tư hơn 26 tỷ đồng, tọa lạc dưới chân núi Thổ Sơn, trong khuôn viên Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, trên diện tích gần 9.000m². Công viên gồm các hạng mục chính như khu tưởng niệm, tháp chuông và bia ghi danh 2.081 liệt sĩ cùng 601 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ, bảo đảm tính bền vững, hài hòa với cảnh quan văn hóa - lịch sử của khu vực và hoàn thành đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Mai Thị Ánh Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngũ Hành Sơn, cho biết công viên sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, nơi tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với quê hương, đất nước. Địa phương cam kết quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát huy giá trị công trình, gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá công trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm của chính quyền và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Lãnh đạo thành phố đề nghị phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo tồn lâu dài giá trị công trình; nghiên cứu kết nối công viên với hệ thống Danh thắng Ngũ Hành Sơn, hình thành không gian di sản gắn kết lịch sử, văn hóa và tâm linh, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch.