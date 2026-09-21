Rộn ràng Liên hoan Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026

Đồng bào Cơ Tu giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc tại liên hoan.

Trong không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu tại Nhà Gươl thôn Phú Túc, người dân và du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú như: trình diễn cồng chiêng, múa tung tung da dá, chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian, dệt thổ cẩm, gói bánh sừng trâu, các hoạt động thể thao và tham quan không gian trưng bày sản phẩm truyền thống. Những hoạt động này không chỉ tái hiện sinh động đời sống văn hóa của đồng bào Cơ Tu mà còn tạo điều kiện để các nghệ nhân truyền dạy kỹ năng, tập quán và những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Liên hoan "Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026" là dịp để đồng bào Cơ Tu giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình đến người dân và du khách. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời kết nối văn hóa Cơ Tu với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tạo thêm sức hút cho hành trình khám phá khu vực miền núi phía Tây TP Đà Nẵng.