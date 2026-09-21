Ấm áp đêm hội 'Trung thu yêu thương' dành cho trẻ em khó khăn ở TPHCM

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Tại Chùa Việt Nam Quốc Tự (Phường Hòa Hưng, TPHCM), tiếng trống lân rộn rã cùng ánh đèn lấp lánh đã mang đến một đêm hội trăng rằm đáng nhớ cho hơn 1.500 thiếu nhi. Sự kiện “Trung thu yêu thương”, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM và Phường Hòa Hưng tổ chức.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM và Phường Hòa Hưng tổ chức chương trình.

Trong khuôn khổ đêm hội, ban tổ chức trao tặng học bổng cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao 1.500 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, bánh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, gửi lời chúc sức khỏe, bình an và thành tích học tập tốt đến toàn thể phụ huynh cùng các em học sinh. Chương trình được tổ chức với mong muốn chung tay tạo ra một sân chơi ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình để sưởi ấm tâm hồn những trẻ em còn nhiều thiệt thòi.

Chương trình tạo ra một sân chơi ấm áp cho các em.

"Đồng thời, tri ân sự đồng hành của các mạnh thường quân, cấp uỷ và chính quyền các cấp đã luôn sát cánh, tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần tốt nhất cho thế hệ tương lai", Thượng tọa Thích Thiện Quý cho hay.

Trước đó, sáng cùng ngày, chương trình “Vui hội trăng rằm” cũng diễn ra tại Chùa Thiên Quang (Phường Đông Hòa). Ban tổ chức chuẩn bị và trao tặng 1.500 phần quà.

Ban tổ chức trao tặng quà tại chương trình “Vui hội trăng rằm”.

Theo kế hoạch, dự kiến chiều 25/9, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp cùng UBND xã Cần Giờ và Bệnh viện Nhân dân 115 tổ chức chương trình giao lưu, thăm hỏi thiếu nhi tại xã Cần Giờ.

Tại đây, đoàn sẽ trao 500 suất quà (mỗi suất 350.000 đồng) cho trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, các em có hoàn cảnh khó khăn và con em của lực lượng bộ đội biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại địa phương.