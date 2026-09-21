Đi - Nghe - Xem 21/9/2026: Khám phá 'bảo tàng gia vị', xem nữ Việt Nam đấu Thái Lan

Khám phá “bảo tàng gia vị” giữa Hà Nội

Nếu muốn bắt đầu tuần mới bằng một trải nghiệm khác với những không gian trưng bày quen thuộc, Zero Gallery tại 15B Trần Hưng Đạo là một địa chỉ có thể cân nhắc.

Khám phá “bảo tàng gia vị” giữa Hà Nội

Không gian khoảng 200 m² được thiết kế theo ý tưởng một “con tàu vũ trụ”, đưa người xem bước qua hành trình của những loại gia vị quen thuộc trong đời sống người Việt như quế, hồi, tiêu, gừng, hành khô.

Thay vì chỉ nhìn hiện vật qua tủ kính, khách tham quan có thể ngửi, chạm, nghe và tương tác với các lớp nội dung được hỗ trợ bằng công nghệ. Những nguyên liệu tưởng như rất quen thuộc trong gian bếp được kể lại bằng một cách tiếp cận khác: Từ nguồn gốc, mùi hương đến vai trò của chúng trong món ăn Việt.

Zero Gallery mở cửa từ 10h đến 21h hằng ngày. Đây là điểm đến phù hợp cho những người muốn dành khoảng một đến hai giờ để trải nghiệm một không gian mới ngay khu vực trung tâm Hà Nội.

130 khuôn hình kể câu chuyện đất nước

Cách đó không xa, triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng tiếp tục mở cửa đón công chúng.

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu 130 ảnh tư liệu, được sắp xếp theo ba mạch nội dung lớn, tái hiện những dấu mốc từ Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, những năm tháng đấu tranh bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước đến hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển.

Không gian triển lãm nằm ngay bên Hồ Gươm nên có thể kết hợp thành một hành trình ngắn trong buổi sáng hoặc đầu giờ chiều: Đi bộ quanh hồ, ghé xem triển lãm rồi dừng lại ở khu phố cổ.

Triển lãm kéo dài đến ngày 10/10/2026.

Đi - Nghe - Xem · 21/9/2026

Hôm nay đi đâu, nghe gì, xem gì?

Gợi ý những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm và thể thao đáng chú ý trong ngày 21/9.

Lưu ý: Thời gian tổ chức có thể được Ban tổ chức điều chỉnh. Với triển lãm hoặc không gian trải nghiệm, độc giả nên kiểm tra lịch mở cửa trước khi đến.

Thành Tuyên: Sau đêm hội vẫn còn những không gian để khám phá

Đêm hội Thành Tuyên với những mô hình đèn Trung thu cỡ lớn đã diễn ra tối 20/9, nhưng không khí lễ hội tại Tuyên Quang chưa khép lại.

Trong ngày 21/9, du khách vẫn có thể tìm đến các không gian thuộc Festival Nông sản, OCOP, Làng nghề gắn kết du lịch, được tổ chức tại khu vực đường Chiến Thắng Sông Lô và đường 17/8.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và ẩm thực tạo thêm một lựa chọn cho những người muốn nối dài hành trình sau đêm hội chính.

Nếu đến Tuyên Quang trong ngày hôm nay, nên xác định đây là một chuyến đi theo hướng trải nghiệm không khí lễ hội và sản vật địa phương, thay vì chờ đợi một chương trình diễu diễn quy mô tương tự tối 20/9.

Hơn 200 tác phẩm màu nước hội tụ tại TP.HCM

Tại TP.HCM, Triển lãm Tranh màu nước Quốc tế lần thứ 5 đang diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại, số 1 Einstein.

Triển lãm Tranh màu nước Quốc tế lần thứ 5 diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại, số 1 Einstein, TP.HCM.

Không gian triển lãm quy tụ 202 tác phẩm của các nghệ sĩ đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 30 tác phẩm của họa sĩ Việt Nam và 172 tác phẩm của các nghệ sĩ quốc tế.

Từ phong cảnh, kiến trúc, chân dung đến những lát cắt đời sống, mỗi tác phẩm là một cách sử dụng riêng với chất liệu màu nước vốn nổi tiếng bởi sự trong trẻo nhưng cũng khó kiểm soát.

Sự xuất hiện đồng thời của nhiều trường phái và phong cách tạo nên một điểm gặp gỡ khá hiếm cho người yêu hội họa. Đây cũng là một trong những sự kiện nghệ thuật quốc tế đáng chú ý tại TP.HCM trong tháng 9.

Tìm lại ký ức Trung thu trong “Vũ Lân Khai Hội”

Nếu muốn tìm một không gian có sắc thái Trung thu rõ nét hơn, “Vũ Lân Khai Hội” tại Annam Gallery, 371/4 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM, là một lựa chọn khác.

Triển lãm “Vũ Lân Khai Hội” tại Annam Gallery là không gian nghệ thuật tái hiện văn hóa Trung thu truyền thống thông qua các hiện vật, tư liệu và không gian trải nghiệm đặc sắc. Ảnh: Facebook Annam Gallery.

Lồng đèn giấy kiếng, đầu lân, khuôn bánh, hộp bánh cùng nhiều món đồ chơi Trung thu cũ được đưa vào cùng một không gian trưng bày.

Điều thú vị của triển lãm không nằm ở việc tái dựng một đêm hội lớn, mà ở cách những vật dụng rất nhỏ có thể gọi lại ký ức của nhiều thế hệ: Chiếc lồng đèn từng cầm trên tay, chiếc đầu lân quen thuộc ở đầu ngõ hay những khuôn bánh từng xuất hiện trong gian bếp gia đình.

Triển lãm mở cửa từ 9h đến 20h hằng ngày và kéo dài đến ngày 4/10.

17h30: Nữ Việt Nam gặp Thái Lan tại ASIAD 20

Khép lại một ngày Đi - Nghe - Xem bằng thể thao, trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan là lựa chọn đáng chú ý vào cuối buổi chiều.

Nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan vào 17h30 ngày 21/9 tại vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 20.

Theo lịch thi đấu, hai đội gặp nhau lúc 17h30 ngày 21/9 tại vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 20.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn có tính cạnh tranh cao trong bóng đá nữ Đông Nam Á. Kết quả trận đấu lần này còn có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Ngoài bóng đá nữ, đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 21/9 còn tranh tài ở nhiều môn như bơi, boxing, karate, wushu, rowing, cầu mây và thể dục dụng cụ.

Nếu chỉ chọn một sự kiện để “xem” trong ngày, 17h30 là khung giờ đáng lưu ý.