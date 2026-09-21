Mượn chuyến xe đô thị gửi 'hành trang vào đời' cho tuổi trẻ

Trong tác phẩm mới, tác giả Nguyễn Khắc Cường mượn hình ảnh những chuyến xe với trải nghiệm tuổi trẻ. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 20/9 ở Đường sách TP.HCM, nhà báo, nhà văn Nguyễn Khắc Cường giao lưu, giới thiệu sách Người khách mới trên chuyến xe 461. Tác phẩm là bước nối tiếp trong hành trình sáng tác dành cho lứa tuổi thiếu nhi và tuổi mới lớn của tác giả. Mượn hình ảnh những con đường giao thông đô thị, cuốn sách gửi gắm bài học đúc kết về "hành trang vào đời" cho thế hệ trẻ.

Tại buổi giao lưu, tác giả ví von những tuyến đường giao thông với những "con đường vào đời" đầy hăng hái thời tuổi trẻ. Theo anh, dù mỗi người có một xuất phát điểm hay hoàn cảnh khác nhau, điều cốt lõi trong hành trang bước chân vào xã hội chính là ý thức - từ ý thức tuân thủ luật giao thông trên đường phố đến các quy định và quy luật của cuộc sống.

Bên cạnh đó, chuyến xe đời người dù có đưa bạn trẻ đi xa hay đi nhanh đến đâu, hành trang quý giá nhất vẫn là tình cảm gia đình, cha mẹ luôn dõi theo và mong chờ sự bình an của con cái.

Sách Người khách mới trên chuyến xe 461 của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Cường. Ảnh: Đức An.

Thư, nhân vật chính trong sách, được xây dựng đời thường và cá tính, thậm chí cô chạy xe phân khối lớn khi chưa có bằng lái và lo lắng tìm tiền đóng phạt khi bị công an tuýt còi. Tác giả cho biết anh muốn chọn một nhân vật chưa hoàn hảo để giúp độc giả cảm thấy gần gũi hơn.

"Văn học không phải là sự sao chép cuộc sống thuần túy mà cần có tính khái quát. Khi bước vào đời, các bạn trẻ không chỉ mang theo sự nhiệt huyết mà còn phải có sự hiểu biết và tuân thủ các quy định xã hội", nhà báo Nguyễn Khắc Cường chia sẻ.

Nổi tiếng với bút danh “Me Rừng” trong bút nhóm Vòm Me Xanh một thời, tác giả Nguyễn Khắc Cường nguyên là Tổng biên tập báo Mực Tím, nay là Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Anh sở hữu nhiều tác phẩm quen thuộc với bạn đọc trẻ như Buổi chiều không có tơ trời, Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch, Kho báu trong thành phố, Nụ hôn dưới vòm cây. Trong đó, tác phẩm Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch đạt giải B Giải thưởng Sách Quốc gia 2023.