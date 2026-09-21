Cha tôi – Đi hết một đời, vẫn chưa hiểu hết tình cha

Ảnh minh hoạ.

CHA TÔI!

***

Bao năm khắc khoải nhớ Cha Mưu sinh mê mải bôn ba dặm trường



Tu thân theo bước con đường Mà Cha đã chọn minh tường cao sang



Nhớ Cha cả đời theo mang Các con khôn lớn Cha càng héo hon



Việc nhà, việc nước, việc non Đêm hôm sớm tối Cha mòn mắt sâu



Nhọc nhằn, vất vả đêm thâu Mong con vinh hiển bắc cầu thanh cao



Cha thường trăn trở ước ao Gia đình hạnh phúc, non cao đẹp giàu



Cuộc đời đâu phải phép màu Giật mình tỉnh giấc âu sầu xa Cha



Văn thơ sách vở lời ca Viết thường đơn giản về Cha đôi dòng



Tình Cha tha thiết mặn nồng Con sao hiểu hết chất chồng yêu thương



Cha ơi tình cha vấn vương Con càng cố gắng tấm gương sáng ngời



Công Cha như núi biển trời Chúng con ghi khắc mãi đời ơn sâu



Tháng Bảy trời đổ mưa ngâu Bóng hình Cha đó rơi châu khóc thầm.

***

Ảnh minh hoạ.

Có những người cha chẳng bao giờ nói nhiều về tình yêu của mình. Cha cứ lặng lẽ làm việc, lặng lẽ lo toan, lặng lẽ đứng phía sau những bước chân của con. Đến khi người con trưởng thành, đi qua những nhọc nhằn của cuộc đời, ngoảnh lại mới chợt nhận ra: trong suốt những năm tháng ấy, có một người đã dành gần như cả cuộc đời để lo cho mình.

Bài thơ “Cha tôi!” được tác giả Hồng Gai viết trên chuyến bay HVN1 của Vietnam Airlines, trong chuyến công tác tại New York ngày 20/9/2026. Giữa một hành trình xa quê, ký ức về người cha trở về. Từ nỗi nhớ ấy, những câu thơ được viết ra mộc mạc, chân thành, như một cuộc trò chuyện riêng tư của người con với cha.

“Bao năm khắc khoải nhớ Cha Mưu sinh mê mải bôn ba dặm trường”

Hai câu mở đầu đặt người con vào một không gian tâm trạng rõ nét. Các từ “khắc khoải”, “mê mải”, “bôn ba” liên tiếp gợi cảm giác nhớ thương kéo dài và nhịp sống cuốn đi không dứt. Đặc biệt, sự lặp lại âm “a” trong “Cha”, “ba”, cùng nhịp thơ tương đối đều, tạo nên âm hưởng ngân nga, da diết như một lời tự sự.

“Mưu sinh mê mải bôn ba...” không chỉ nói về những chuyến đi, mà còn gợi một nghịch lý của đời người: càng trưởng thành, con người càng phải rời xa mái nhà; càng đi xa, càng thấm thía nơi mình đã bắt đầu. Mạch cảm xúc của bài thơ cũng khởi đi từ chính khoảng cách ấy: xa quê để nhớ cha, bận rộn với cuộc đời để nhận ra những điều từng bị xem là quen thuộc.

Trong hành trình ấy, người con nhận ra mình đang đi trên con đường mà cha từng chọn:

“Tu thân theo bước con đường Mà Cha đã chọn minh tường cao sang”

Hình ảnh “con đường” mang ý nghĩa biểu tượng. Đó vừa là con đường đời của người con, vừa là dấu vết tinh thần cha để lại. “Tu thân” là cách nói có sắc thái trang trọng, gợi quan niệm sống coi trọng việc rèn luyện nhân cách. Còn “minh tường” gợi sự sáng rõ, ngay thẳng. Nhờ những từ ngữ ấy, người cha hiện lên không chỉ như người chăm lo cho gia đình, mà còn như một điểm tựa đạo đức, âm thầm định hướng cho con.

Nếu hai câu thơ trên thiên về suy ngẫm, thì những câu tiếp theo đưa hình ảnh cha trở về với đời sống cụ thể:

“Việc nhà, việc nước, việc non Đêm hôm sớm tối Cha mòn mắt sâu”

Phép liệt kê “việc nhà, việc nước, việc non” mở rộng phạm vi gánh vác của người cha, từ gia đình đến cộng đồng, từ những điều gần gũi đến những trách nhiệm lớn lao. Cụm từ “đêm hôm sớm tối” tạo cảm giác thời gian nối tiếp không ngừng, nhấn mạnh sự bền bỉ của những hy sinh.

Đáng chú ý nhất là hình ảnh “mòn mắt sâu”. Đây là một hình ảnh giàu sức gợi: Thời gian và lo toan không được miêu tả trực tiếp, mà in dấu trên đôi mắt cha. Chỉ một nét phác họa, người đọc đã hình dung được cả một đời vất vả.

Nhịp thơ ở đoạn này có sự dồn nén. Các cụm từ ngắn nối tiếp nhau khiến câu thơ như mang theo nhịp của công việc và trách nhiệm. Sau những câu thơ có phần khái quát, hình ảnh “mắt sâu” bất ngờ kéo cảm xúc về một chi tiết cụ thể, khiến nỗi thương trở nên gần gũi hơn.

Đằng sau những nhọc nhằn ấy vẫn là mong ước dành cho con:

“Mong con vinh hiển bắc cầu thanh cao Cha thường trăn trở ước ao Gia đình hạnh phúc, non cao đẹp giàu”

Các từ “mong”, “trăn trở”, “ước ao” tạo nên trường từ vựng của khát vọng và yêu thương. Người cha mong con “vinh hiển”, nhưng bài thơ không dừng ở thành đạt cá nhân mà hướng về “gia đình hạnh phúc”. Cách sắp xếp ấy cho thấy đích đến của mọi mong ước vẫn là sự bình yên và bền vững của gia đình.

Hình ảnh “bắc cầu” cũng có thể được hiểu như một ẩn dụ đẹp. Cây cầu nối hiện tại với tương lai, nối công sức của cha với bước trưởng thành của con. Cha không sống thay con, nhưng cha tạo nền tảng để con có thể đi xa hơn. Bên cạnh đó, những hình ảnh “non cao”, “đẹp giàu” mang sắc thái ước lệ, mở rộng không gian mong ước, khiến tình yêu của cha hiện lên vừa cụ thể vừa có tầm vóc.

Nhưng giữa mong ước và thực tế luôn có một khoảng cách:

“Cuộc đời đâu phải phép màu Giật mình tỉnh giấc âu sầu xa Cha”

Câu hỏi tu từ “đâu phải phép màu” tạo ra một điểm chuyển trong mạch cảm xúc. Từ hồi ức về những mong ước của cha, người con trở về với sự tỉnh thức trước quy luật đời sống. Cụm từ “giật mình tỉnh giấc” diễn tả một khoảnh khắc nhận ra đột ngột, còn “âu sầu xa Cha” khép lại bằng cảm giác trống vắng.

Ở đây, nhịp thơ có phần chùng xuống. Nếu những câu trước thiên về kể và gợi, thì hai câu này mang sắc thái tự vấn. Mạch cảm xúc chuyển từ nhớ thương sang day dứt, từ hồi tưởng sang ý thức về khoảng cách và sự hữu hạn của thời gian.

“Tình Cha tha thiết mặn nồng Con sao hiểu hết chất chồng yêu thương”

Cặp câu sử dụng những tính từ và động từ giàu sức nặng cảm xúc: “tha thiết”, “mặn nồng”, “chất chồng”. Đặc biệt, “chất chồng” khiến tình yêu của cha hiện lên như được bồi đắp qua năm tháng, lớp này nối tiếp lớp khác, nhiều đến mức người con không thể hiểu hết. Câu hỏi “sao hiểu hết” không nhằm tìm câu trả lời, mà là một lời tự thú về sự muộn màng trong nhận thức.

Từ đây, mạch thơ chuyển sang sự biết ơn và lời tự nhắc:

“Cha ơi tình cha vấn vương Con càng cố gắng tấm gương sáng ngời”

Tiếng gọi “Cha ơi” là điểm nhấn cảm xúc. Sau những câu thơ thiên về hồi tưởng và suy ngẫm, lời gọi trực tiếp khiến giọng thơ trở nên gần gũi, tha thiết hơn. Cách xưng hô “Cha – con” được duy trì xuyên suốt, tạo nên sắc thái đối thoại dù người cha không trực tiếp xuất hiện. Chính sự vắng mặt ấy lại làm nổi bật vai trò của cha trong dòng hồi ức.

“Tấm gương sáng ngời” là hình ảnh ẩn dụ cho nhân cách và cách sống. Người con không chỉ muốn đáp lại tình cha bằng lời cảm tạ, mà bằng hành động cụ thể: cố gắng sống tốt hơn. Như vậy, tình cảm trong bài thơ không dừng ở nỗi nhớ mà chuyển hóa thành động lực sống.

“Công Cha như núi biển trời Chúng con ghi khắc mãi đời ơn sâu”

Câu thơ vận dụng hình ảnh so sánh và lối nói phóng đại quen thuộc. “Núi”, “biển”, “trời” là những hình ảnh có độ lớn và chiều sâu vô hạn, thường được dùng để biểu đạt những giá trị khó đo đếm. Đặt “công Cha” bên cạnh các hình ảnh ấy, tác giả khẳng định sự lớn lao của công ơn sinh thành.

Đại từ “chúng con” mở rộng cảm xúc từ cái tôi cá nhân sang tiếng lòng chung của những người con. Nhờ đó, bài thơ vượt ra khỏi câu chuyện riêng để chạm đến một tình cảm phổ quát. Cụm từ “ghi khắc mãi đời” lại nhấn mạnh sự bền lâu của lòng biết ơn: công cha không chỉ được nhớ trong một khoảnh khắc xúc động, mà trở thành một phần ký ức và nhân cách suốt đời.

Bài thơ khép lại bằng một hình ảnh giàu tính gợi:

“Tháng Bảy trời đổ mưa ngâu Bóng hình Cha đó rơi châu khóc thầm".

“Mưa ngâu” trước hết là hình ảnh thiên nhiên, nhưng trong mạch thơ, nó còn là phông nền tâm trạng. Tháng Bảy, mưa rơi, bóng cha hiện về – cảnh vật và cảm xúc hòa vào nhau. Cách dùng từ “rơi châu” mang màu sắc cổ điển, gợi những giọt nước mắt. Tuy nhiên, tác giả không viết “khóc lớn” mà viết “khóc thầm”. Chính sự tiết chế ấy làm nỗi buồn trở nên sâu hơn. Người con không bộc lộ bằng tiếng khóc dữ dội, mà lặng lẽ rơi nước mắt trong khoảng riêng của ký ức.

Hình ảnh “bóng hình Cha” cũng có ý nghĩa đặc biệt. Cha không xuất hiện trực tiếp, chỉ còn lại một bóng hình trong tâm tưởng. Sự mờ xa của hình ảnh phù hợp với hoàn cảnh người con đang ở nơi xa, đồng thời gợi cảm giác thời gian đã phủ lên ký ức một lớp sương. Dẫu vậy, bóng hình ấy vẫn đủ rõ để làm rung động cả hiện tại.

Xét về nghệ thuật, bài thơ được xây dựng trên nền ngôn ngữ giản dị, giàu tính khẩu ngữ và gần với lời tâm tình. Tác giả sử dụng nhiều từ ngữ chỉ thời gian, hành động và cảm xúc như “bao năm”, “đêm hôm sớm tối”, “khắc khoải”, “trăn trở”, “vấn vương”, tạo nên cảm giác tình cha được trải dài qua năm tháng. Bên cạnh đó là hệ thống hình ảnh có tính biểu tượng: “con đường”, “cây cầu”, “núi”, “biển”, “trời”, “mưa ngâu”. Những hình ảnh ấy giúp bài thơ chuyển từ câu chuyện đời thường sang chiều sâu suy tưởng.

Nhịp điệu bài thơ nhìn chung chậm, đều, phù hợp với giọng hồi tưởng. Những câu thơ có nhiều từ láy và cụm từ song hành tạo âm hưởng ngân nga, trong khi các câu như “Giật mình tỉnh giấc âu sầu xa Cha” lại tạo điểm gãy, làm nổi bật sự thức tỉnh của người con. Sự đan xen giữa nhịp kể, nhịp suy ngẫm và nhịp nghẹn ngào khiến cảm xúc không đứng yên mà vận động theo từng chặng.

Mạch cảm xúc của bài thơ có thể hình dung như một vòng chuyển động: bắt đầu từ nỗi nhớ trong hành trình xa quê, trở về với hình ảnh cha và những năm tháng hy sinh, đi qua sự nhận thức về khoảng cách, rồi kết lại ở lòng biết ơn và nỗi xúc động lặng thầm. Từ “nhớ Cha”, người con đi đến “hiểu Cha”; từ hiểu đến biết ơn; từ biết ơn đến tự hứa sẽ sống tốt hơn. Đây là sự phát triển tự nhiên của cảm xúc, giúp bài thơ có chiều sâu dù được viết bằng những câu chữ mộc mạc.

“Cha tôi!” vì thế không chỉ là câu chuyện riêng của một người con. Đó còn là tiếng lòng của những người từng bước ra khỏi mái nhà, từng mải miết bôn ba và có lúc bất chợt nhận ra phía sau mình luôn có một tình yêu âm thầm.

Bài thơ không cầu kỳ về hình thức, nhưng có sức lay động nhờ sự chân thành, những hình ảnh gần gũi và giọng điệu thủ thỉ. Viết về cha, tác giả không dựng lên một hình tượng xa vời, mà giữ cha trong những dấu hiệu rất đời: đôi mắt sâu, những đêm sớm tối, những mong ước dành cho con, một bóng hình trở về trong mưa.

Và đôi khi, văn chương cần nhất chính là sự chân thành ấy.

Bởi viết về cha, có lẽ chẳng cần những lời quá hoa mỹ.

Chỉ cần gọi một tiếng:

Cha ơi!

Là đủ để cả một trời thương nhớ ùa về.