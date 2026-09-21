Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu

Chợ Trung thu trên phố Hàng Mã rực rỡ trong ánh đèn lồng đủ các sắc màu, những gian hàng đèn ông sao, đồ chơi truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách nước ngoài tới thăm quan, mua sắm, tạo nên một không khí náo nhiệt, rộn ràng và đầy sức sống giữa lòng phố cổ.

Dòng người nối dài trên phố Hàng Mã, nơi sắc màu Trung thu hòa cùng nhịp sống đặc trưng của khu phố cổ.

Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu khi những gian hàng được phủ kín bởi đèn lồng, đồ chơi và những món đồ chơi gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Đèn ông sao, mặt nạ, trống và những món đồ chơi truyền thống vẫn giữ một vị trí đặc biệt giữa vô vàn sản phẩm hiện đại của mùa Trung thu.

Trung thu cũng là dịp để những gia đình cùng nhau dạo phố, chọn một món quà nhỏ và lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm.

Các em bé háo hức khoe những món đồ chơi đủ sắc màu được bố mẹ mua cho - một hình ảnh quen thuộc mỗi mùa Trung thu trên phố Hàng Mã.

Nhiều gia đình đưa con trẻ đến phố Hàng Mã không chỉ vui chơi mà còn ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, cũng như giúp trẻ nhỏ tìm hiểu những nét đẹp văn hóa thông qua những món đồ chơi truyền thống.

Chợ Trung thu truyền thống không chỉ là không gian để bạn trẻ tìm đến để vui chơi, check-in và lưu lại những khoảnh khắc của một mùa Trung thu đáng nhớ.

Chợ Trung thu truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách người tìm đến để mua sắm, vui chơi và cảm nhận không khí Trung thu đang đến gần.