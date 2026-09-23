Rộn ràng khai mạc Lễ hội Trung thu 2026. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa-Nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh: Lễ hội Trung thu là ngày hội dành cho tuổi thơ, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và là cơ hội để thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu và gắn bó với cội nguồn.

Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Ánh trăng rằm, chiếc đèn ông sao, tiếng trống hội, mâm cỗ trông trăng gắn với những ký ức tuổi thơ thân thương, được trao truyền và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ những năm 90, Tết Trung thu được tổ chức tại Vân Hồ đã trở thành một dấu ấn đẹp trong đời sống văn hóa của thiếu nhi Thủ đô. Những mùa trung thu không chỉ lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ mà còn góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống.

Chuỗi hoạt động Lễ hội Trung thu thường niên dành cho thiếu nhi Thủ đô tạo nên một không gian văn hóa thân thuộc. Mỗi mùa Trung thu mang đến cho các em niềm vui đón Tết, cũng là dịp để những giá trị truyền thống được trao truyền và lan tỏa trong đời sống hiện đại.

Các em thiếu nhi hào hứng vui Tết Trung thu. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Tại Lễ hội Trung thu 2026, thiếu nhi tham gia nhiều hoạt động phong phú. Không gian lễ hội được trang trí với những tiểu cảnh mang đậm không khí trung thu truyền thống. Những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy đưa các em trở về thế giới tuổi thơ giàu màu sắc cùng những câu chuyện đẹp của văn hóa dân tộc. Mâm cỗ trông trăng hội tụ những sản vật quen thuộc của mùa thu, gửi gắm ước vọng về sự đủ đầy, đoàn viên và hạnh phúc. Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, hoạt động vận động và thể thao trí tuệ; giao lưu, phát huy khả năng sáng tạo, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng.

Sum vầy bên mâm cỗ Trung thu. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Đặc biệt, tại chương trình “Trung thu cho em” diễn ra các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật, diễu hành đường phố và rước đèn đón Trăng. Các em thiếu nhi trực tiếp tham gia, thể hiện năng khiếu và cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm hội.

“Lễ hội Trung thu 2026” xây dựng không gian vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em với sự đồng hành của cha mẹ, thầy cô và cộng đồng; góp phần bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Không khí Lễ hội Trung thu rộn ràng. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban tổ chức trao quà tặng con em đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; công bố kết quả và trao giải Hội thi Bày mâm cỗ Trung thu.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng à, trăng ơi” đưa các em nhỏ đến với câu chuyện chú Cuội, chị Hằng, hòa cùng điệu múa lân và liên khúc Trung thu, quây quần bên mâm cỗ và cùng đón một đêm trăng đầy ắp tiếng cười.