Rộn ràng đón Tết Trung thu ở Moskva

Đại sứ Đặng Minh Khôi tham dự và chung vui với các cháu thiếu nhi. (Ảnh: PV)

Ngày 25/9, Công đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức chương trình "Đêm hội Trung thu", mang đến không khí Tết Trung thu đầm ấm cho con em cán bộ, nhân viên đang công tác tại địa bàn.

Sự kiện diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng với đầy đủ các hoạt động truyền thống như bày mâm cỗ trông trăng, phá cỗ và biểu diễn văn nghệ.

Tham dự và chung vui cùng các cháu thiếu nhi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã động viên, tặng quà các cháu, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Đại sứ quán đối với công tác chăm lo đời sống tinh thần của các gia đình cán bộ, nhân viên.

Chương trình biểu diễn văn nghệ của các em nhỏ. (Ảnh: PV)

Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ nơi xa xứ, mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn.

Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đang có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, như Nghệ sĩ Ưu tú Dương Thùy Anh - đàn nhị, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thị Thanh Hương - sáo trúc; và nghệ sĩ Nguyễn Hồng Ánh - đàn bầu và T'rưng.

Các nghệ sĩ đã mang đến những âm hưởng âm nhạc dân tộc, cùng giai điệu Nga quen thuộc được thể hiện bằng nhạc cụ truyền thống Việt Nam mang lại bầu không khí rộn ràng cho ngày hội.

Đêm hội Trung thu của các đoàn viên Công đoàn Liên doanh Rusvietpetro.

Trước đó, Công đoàn Liên doanh Rusvietpetro, Liên doanh của Tập đoàn Cộng nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tại Nga cũng đã tổ chức đêm hội Trung thu ấm áp cho các gia đình đoàn viên.

Sự kiện nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng, tạo nên những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ cho các em thiếu nhi Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nga.