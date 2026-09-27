Luộc khoai lang cứ tưởng phải cho đường mới ngọt, ai ngờ đây mới là thứ khiến khoai ngon, bở tung, nhìn là thèm

Khoai lang có thể chế biến theo nhiều cách như hấp, luộc, nướng, chiên, làm bánh, nấu cháo hay nấu canh. Trong đó, khoai lang luộc vẫn là món đơn giản được nhiều gia đình lựa chọn cho bữa sáng hoặc bữa phụ. Củ khoai nóng, thơm, vị ngọt bùi, ăn ngay khi vừa chín cũng đủ hấp dẫn.

Khoai lang vốn không khó luộc, nhưng để thành phẩm đạt độ bở tơi, thơm và không bị sượng thì cách xử lý trước và trong khi nấu khá quan trọng. Một mẹo đơn giản là cho một lượng nhỏ muối vào nồi, kết hợp với cách luộc và hong khoai sau khi chín để khoai có độ khô ráo, bùi hơn.

Chuẩn bị nguyên liệu

- 1kg khoai lang, chọn củ có kích thước tương đối đồng đều.

- 1/2 thìa muối.

- Nước sạch.

Lưu ý: Không nên chọn những củ quá lớn nếu muốn khoai chín đều. Những củ có kích thước tương đương nhau cũng giúp thời gian luộc dễ kiểm soát hơn.

Cách luộc khoai lang bở ngon

Bước 1: Xử lý khoai trước khi nấu

Khoai lang mua về không nhất thiết phải đem luộc ngay. Nếu điều kiện bảo quản phù hợp, có thể để khoai ở nơi khô thoáng khoảng 2 - 3 ngày.

Trong thời gian này, khoai mất bớt nước nên khi chế biến có thể cho cảm giác khô, bùi hơn. Khoai cũng có thể trở nên ngọt hơn khi một phần tinh bột được chuyển hóa trong quá trình bảo quản.

Trước khi luộc, rửa khoai dưới vòi nước, dùng tay hoặc bàn chải chà nhẹ để làm sạch đất cát bám trên vỏ, nhất là ở những rãnh hoặc chỗ nứt.

Kiểm tra từng củ và bỏ những củ có dấu hiệu hư hỏng, thâm nhiều hoặc bị sâu. Không nên cho những củ này vào chung nồi với khoai còn tốt.

Bước 2: Luộc khoai với một chút muối

Xếp khoai vào nồi. Nếu kích thước các củ khác nhau, nên đặt củ lớn ở phía dưới và củ nhỏ lên trên để thuận tiện cho quá trình làm chín.

Đổ nước vào sao cho vừa ngập khoai, sau đó thêm khoảng 1/2 thìa muối.

Muối được sử dụng với lượng nhỏ trong cách luộc này, góp phần tạo điều kiện để khoai có lớp vỏ săn hơn và thành phẩm không quá nhão.

Đậy nắp, bật lửa lớn cho nước nhanh sôi. Khi nước đã sôi, giảm xuống lửa vừa và tiếp tục nấu để nhiệt truyền dần vào bên trong củ.

Thời gian luộc tham khảo khoảng 10 - 13 phút, tuy nhiên thời gian thực tế còn phụ thuộc vào kích thước và loại khoai.

Để kiểm tra, dùng đũa hoặc que nhọn xuyên vào phần đầu củ. Nếu dụng cụ đi vào khá dễ dàng, khoai đã chín. Củ khoai vẫn giữ được hình dáng, không bị nát là có thể vớt ra.

Không nên cố luộc quá lâu với mong muốn khoai mềm hơn. Khi khoai đã chín mà tiếp tục đun trong thời gian dài, phần thịt có thể trở nên nhão và mất đi độ tơi bở mong muốn.

Bước 3: Hong khoai trên bếp để tăng độ bùi thơm

Đây là công đoạn giúp món khoai luộc có hương thơm đặc biệt hơn.

Khi khoai vừa chín, chắt bỏ toàn bộ nước trong nồi. Đặt nồi trở lại bếp, bật lửa nhỏ và để khoai tiếp tục nóng trong khoảng 2 - 4 phút.

Trong thời gian này, hơi nước còn lại sẽ thoát bớt, phần vỏ khoai khô hơn và có thể hơi xém nhẹ. Mùi thơm cũng trở nên rõ hơn, tạo cảm giác gần giống khoai được làm chín bằng cách nướng.

Không cần đảo khoai liên tục vì có thể làm củ bị nứt hoặc vỡ. Chỉ cần để trên lửa nhỏ trong thời gian ngắn, quan sát để tránh phần vỏ bị cháy.

Sau đó tắt bếp, giữ khoai trong nồi thêm khoảng 1 - 2 phút rồi lấy ra.

Thành phẩm

Khoai lang sau khi luộc có lớp vỏ khô ráo, phần thịt chín mềm, bở và có vị ngọt bùi. Khi hong lại trên bếp, khoai dậy mùi thơm rõ hơn, phần vỏ hơi xém nhẹ khiến món ăn có nét giống khoai nướng.

Một nồi khoai ngon không nhất thiết phải chế biến cầu kỳ. Chỉ cần chọn củ phù hợp, kiểm soát lượng nước, thời gian luộc và thêm một chút muối, sau đó hong khoai trên lửa nhỏ là đã có món khoai lang nóng hổi, thơm bùi để thưởng thức.

Mẹo nhỏ: Nếu luộc nhiều loại khoai có kích thước khác nhau, nên kiểm tra từng củ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian. Củ nhỏ thường chín trước, vì vậy có thể lấy ra sớm để tránh bị nhão trong khi chờ những củ lớn chín hoàn toàn.