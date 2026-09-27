Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh gặp mặt thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74

Sáng 27/9, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tăng cường đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi thông tin được xác minh, mỗi di vật được phát hiện là thêm một phần ký ức về những người con đã hy sinh tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc được trở về với gia đình, quê hương và đồng đội. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm, lương tâm và nghĩa tình đồng đội, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn trao quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết, đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K74, nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, thận trọng, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Phía sau từng dấu tích, mẫu vật hay thông tin được phát hiện có thể là câu chuyện về một người đã hy sinh và những gia đình nhiều năm mong ngóng người thân trở về.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định đây là ‘mệnh lệnh từ trái tim’, thực hiện nhiệm vụ bằng trách nhiệm của người quân nhân và tình cảm của người đồng chí, đồng đội”, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Buổi gặp mặt giúp gia đình hiểu rõ hơn về môi trường, tính chất và sự thầm lặng của nhiệm vụ mà các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện

Tại buổi gặp mặt, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh ghi nhận sự hy sinh, sẻ chia của hậu phương. Khi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ xa nhà, gia đình là nơi gánh vác công việc, chờ đợi, động viên và tạo điểm tựa để người quân nhân an tâm công tác.

Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, nắm chắc tình hình tư tưởng, chăm lo đời sống, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Quang cảnh cuộc gặp mặt

Ông Phạm Đình Tường, thân nhân chiến sĩ Phạm Đình Bách đang thực hiện nhiệm vụ tại Đội K74, cho biết bản thân rất tự hào và xúc động khi có con tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo ông, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, ý nghĩa, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời là trách nhiệm đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc gặp mặt

Thay mặt thân nhân các gia đình, ông Phạm Đình Tường mong các gia đình tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng an tâm tư tưởng, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Dịp này, thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh trao giấy khen cho 5 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; đồng thời trao quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động gặp mặt góp phần tăng cường sự gắn bó giữa đơn vị với hậu phương, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.