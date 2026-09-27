Ngọn lửa 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đến cực Nam đất nước

Sáng 27/9, tại Cột cờ Hà Nội trong Khu Du lịch Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, hơn 500 đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, khởi động chặng 6, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Chương trình do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Cà Mau tổ chức, hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Ngọn lửa 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đến cực Nam.

Trong không gian rộng mở của vùng đất cực Nam, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời. Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên hướng về Quốc kỳ trong nghi thức chào cờ.

Sau đó, những thanh niên tiêu biểu của Cà Mau tiếp nhận ngọn lửa Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” từ chặng 5, được khởi động tại TP. HCM.

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long trao ngọn lửa truyền thống cho Hội LHTN tỉnh Cà Mau tại chương trình.

Ngọn lửa tiếp tục được trao truyền về Đất Mũi, đánh dấu chặng mới của hành trình đi qua nhiều địa phương, hướng đến lan tỏa tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Thúy Duy - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Cà Mau cho rằng, tình yêu Tổ quốc cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, từ học tập, lao động sáng tạo, đến tình nguyện vì cộng đồng và góp sức xây dựng quê hương.

Thanh niên Cà Mau diễu hành tại chương trình.

Với thanh niên Cà Mau, chị Nguyễn Thị Thuý Duy cho biết, những hoạt động này còn được thể hiện qua việc đồng hành với ngư dân, tri ân gia đình có công, hỗ trợ người dân và chiến sĩ nơi biên giới, biển đảo; đồng thời khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên quê hương.

Tại chương trình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao 100 ba lô và 30 suất học bổng cho thanh thiếu nhi địa phương. Hội LHTN TP. Hà Nội trao một công trình cây xanh và 50 ảnh phục dựng Mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ cho Hội LHTN tỉnh Cà Mau. Hội LHTN tỉnh Cà Mau trao dự án khởi nghiệp trị giá 20 triệu đồng cho Hội LHTN xã Đất Mũi.

Các phần quà, công trình được trao trong khuôn khổ chương trình nhằm hỗ trợ thanh niên, học sinh và cộng đồng địa phương.

Đoàn viên, thanh niên cùng hát “Tôi yêu Tổ quốc tôi” dưới lá cờ đỏ sao vàng.

Từ TP. HCM đến Đất Mũi, ngọn lửa của hành trình tiếp tục được trao cho những người trẻ ở cực Nam Tổ quốc.

Trước đó, chiều 26/9, đoàn công tác T.Ư Hội LHTN Việt Nam đến thăm Đồn Biên phòng Đất Mũi, tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên địa bàn.