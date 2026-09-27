Khi mỗi câu chuyện đời thường góp phần làm nên ký ức TPHCM

Từ hơn 1.000 bài dự thi, 100 tác phẩm nổi bật được lựa chọn để vinh danh và trưng bày

Người dân trực tiếp gìn giữ câu chuyện về thành phố

Nằm trong chuỗi sự kiện Our Beloved Ho Chi Minh City, cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" không chỉ vinh danh những tác phẩm nổi bật mà còn tạo không gian để người dân, du khách nhìn lại TPHCM qua ký ức, trải nghiệm và những câu chuyện đời thường.

Sự kiện diễn ra ngày 12/9 tại Công viên 23/9, với triển lãm Top 100 tác phẩm, lễ trao giải và giao lưu giữa các tác giả với Hội đồng Giám khảo. Hàng trăm người dân, du khách đã đến tham dự.

Qua những trang viết và chia sẻ tại sự kiện, TPHCM hiện lên từ nhiều góc nhìn, gắn với con người, ký ức và những trải nghiệm đời thường.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cho rằng cuộc thi đã tạo không gian để người dân trực tiếp tham gia lưu giữ và kể lại câu chuyện về nơi mình sinh sống. Những câu chuyện riêng, khi được chia sẻ, có thể trở thành một phần ký ức chung của đô thị.

"TPHCM không chỉ được tạo nên từ những công trình, những dấu mốc lịch sử hay các thành tựu phát triển, mà thành phố hôm nay còn được tạo nên bằng những hành động cụ thể, bằng cả tình cảm của hàng triệu người đã sinh sống, học tập, làm việc và gắn bó với nơi đây", ông Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ.

Giải Nhất thuộc về tác giả Nhật Đông với "Chúng tôi nhìn nhau lớn" - tác phẩm ghi lại hành trình trưởng thành của tác giả song song với sự thay đổi của TPHCM

Theo ông Hồi, một câu chuyện về con đường, khu phố, ngôi trường hay mối quan hệ giữa người với người có thể bắt đầu từ trải nghiệm rất riêng. Khi được chia sẻ, những câu chuyện ấy góp phần giúp các thế hệ hiểu hơn về thành phố và những giá trị đã được hình thành qua nhiều năm.

Ông Hồi cho rằng: TPHCM cần thêm những không gian, hoạt động văn hóa có sự tham gia chủ động của cộng đồng, nơi người dân không chỉ thụ hưởng mà còn trực tiếp sáng tạo và gìn giữ văn hóa. Những hoạt động được duy trì thường xuyên, kết nối nhiều thế hệ và cộng đồng khác nhau sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa thành phố.

TPHCM qua ký ức và những điều bình dị

Từ cuộc thi, những câu chuyện về con người, ký ức và sự thay đổi của TPHCM được kể lại qua góc nhìn của nhiều thế hệ.

Tác giả Nhật Đông giành Giải Nhất với tác phẩm Chúng tôi nhìn nhau lớn, cùng album ảnh #Saigon1989. Tác phẩm ghi lại đường chân trời Sài Gòn từ những ngày công trường ngổn ngang đến khi các tòa tháp hiện đại mọc lên. Sau 37 năm, tác giả nhận ra trong hành trình ấy, thành phố cũng lặng lẽ đứng đó nhìn anh trưởng thành.

Qua tác phẩm Sài Gòn - Ánh sáng từ những bàn tay vô danh, tác giả Trần Trung Đức kể về TPHCM bằng những ký ức gắn với lòng tốt và sự sẻ chia

Tác phẩm Chấm phẩy của Hoàng Bảo đoạt Giải Nhì, kể về TPHCM qua những món "quà quê" và hàng quán tứ xứ. Những chi tiết như ly trà đá, chén nước mắm, phần giá trụng thêm hay lời nhắn "mai ghé trả sau" khắc họa một thành phố cởi mở, hào sảng và bao dung với những người xa quê.

Trong khi đó, Sài Gòn - Ánh sáng từ những bàn tay vô danh của Trần Trung Đức, tác giả khiếm thính đoạt Giải Ba, kể về tình yêu Sài Gòn qua sự giúp đỡ của những người xa lạ khi anh nằm viện, sự chăm sóc của các Quý Sơ, cô thợ cắt tóc miễn phí hay những tô phở bên đường.

Một Giải Ba khác, Một góc của Sài Gòn của Lộc Trần, kể hành trình 15 năm gắn bó với ngành xây dựng. Từ cậu học sinh Quảng Ngãi 18 tuổi bước xuống Công viên 23/9 với tấm vé tàu ghế cứng và chiếc vali sờn, anh từng choáng ngợp trước mái chợ Bến Thành và dòng người hối hả.

15 năm sau, anh trực tiếp xuống lòng đất thi công ga ngầm Metro số 1 Bến Thành, thức trắng đêm dưới công trường và ngước nhìn những tòa tháp vươn cao. Anh cũng cùng người bạn đời gây dựng mái nhà riêng tại thành phố.

Our Beloved Ho Chi Minh City là chuỗi hoạt động như một lời tri ân dành cho những thế hệ đã góp phần làm nên diện mạo và bản sắc Thành phố

Những câu chuyện từ cuộc thi cho thấy tình yêu với TPHCM có thể bắt đầu từ một ký ức, hành trình trưởng thành hay những hành động tử tế giữa người với người.

Chuỗi Our Beloved Ho Chi Minh City được tổ chức xuyên suốt tháng 8 và tháng 9, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 50 năm ngày Thành phố mang tên Bác.