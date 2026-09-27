Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang tổ chức “Ngày Chủ nhật Xanh” tháng 9

Sáng 27-9, tại Tổ dân phố Tây Hải (phường Nha Trang), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh” tháng 9 với chủ đề “Chung tay làm sạch biển - Lan tỏa lối sống xanh”. Tham gia chương trình có khoảng 250 người là cán bộ Mặt trận, đoàn viên, thanh niên, hội viên thuộc các tổ chức chính trị - xã hội phường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang và người dân trên địa bàn phường.

Nhiều lực lượng tham gia dọn vệ sinh.

Các lực lượng tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Tại khu vực bờ kè Tây Hải, các lực lượng tập trung thu gom, phân loại rác thải; làm sạch khu vực bãi biển, tuyến đường ven biển và khu dân cư; bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định… Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng dân cư để giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và đại diện doanh nghiệp tặng thùng rác cho đại diện Tổ dân phố Tây Hải.

Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và đại diện một doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn đã tặng 7 thùng rác cho khu dân cư.

Hoạt động nhằm thực hiện Đề án phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn phường Nha Trang giai đoạn 2026 - 2030".