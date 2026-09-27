Ông Putin: Nga không chuẩn bị cho xung đột với châu Âu

"Nhiều người ở châu Âu nói rằng họ lo ngại cuộc tấn công từ Nga và từ đó tin rằng họ phải tự chuẩn bị cho các hành động thù địch, cho một cuộc chiến tranh với Nga", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên tại Saint Petersburg ngày 25/9.

Theo ông Putin, Nga "không có động lực thực sự" để leo thang căng thẳng với các nước châu Âu. Tổng thống Nga đồng thời cho rằng một số nước châu Âu mới đang thúc đẩy quan điểm về nguy cơ xảy ra xung đột.

"Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: Chúng tôi không chuẩn bị cho bất kỳ hành động thù địch nào với châu Âu", ông Putin nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số đồng minh châu Âu của Ukraine cảnh báo về nguy cơ các hoạt động quân sự hoặc phá hoại nhằm vào lãnh thổ của họ. Những cảnh báo này xuất hiện khi xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ năm.

Đức trước đó cáo buộc Nga đứng sau một vụ tấn công bằng thiết bị không người lái tại sân bay Leipzig hồi tháng 8. Moskva chưa thừa nhận trách nhiệm đối với vụ việc.

Ba Lan cũng nhiều lần cảnh báo nguy cơ máy bay không người lái hoặc tên lửa Nga có thể đe dọa lãnh thổ các nước NATO trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn tại Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Putin cho biết, Moskva đang xem xét khả năng nối lại đàm phán hòa bình với Kiev.

Ông Putin nói các phương án vẫn đang được cân nhắc, nhưng những cuộc tấn công gần đây nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ được tính đến khi Moskva quyết định bước đi tiếp theo.

"Về các đề xuất nối lại đàm phán, đúng là tất cả phương án đều đang được xem xét và mọi khả năng đều có thể xảy ra", ông Putin nói. Tuy nhiên, ông cho biết Nga sẽ cân nhắc "kỹ lưỡng" các biện pháp đáp trả sau những gì Ukraine đã thực hiện.

Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Tổng thống Donald Trump trong tuần này được cho là đã đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Moskva đàm phán với Tổng thống Putin. Phía Ukraine sau đó phủ nhận thông tin ông Trump đưa ra đề nghị này.

Các vòng đàm phán trước đó do Mỹ làm trung gian chưa giúp Nga và Ukraine giải quyết những bất đồng lớn. Một trong những vấn đề khó nhất là tương lai các vùng lãnh thổ đang do Nga kiểm soát.

Moskva yêu cầu Ukraine rút lực lượng khỏi toàn bộ Donbass, trong khi Kiev bác bỏ khả năng nhượng lãnh thổ. Ukraine đồng thời muốn nhận được các cam kết an ninh từ Mỹ và các đồng minh châu Âu nhằm ngăn xung đột tái diễn sau khi đạt được thỏa thuận.

Những bất đồng này khiến triển vọng nối lại đàm phán vẫn phụ thuộc vào khả năng Nga và Ukraine tìm được tiếng nói chung về lãnh thổ, an ninh và các điều kiện chấm dứt chiến sự.

Tuyên bố mới của Tổng thống Putin vì vậy được đưa ra trong hai bối cảnh song song:

Moskva bác bỏ ý định chuẩn bị xung đột với châu Âu, trong khi vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục các hoạt động quân sự tại Ukraine nếu cho rằng cần thiết và chưa đóng hoàn toàn cánh cửa đàm phán với Kiev...