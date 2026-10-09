Romario tin rằng Ronaldo làm đúng

Việc Cristiano Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha tạo ra cú sốc lớn.

Trên chương trình Charla Podcast, Romario bảo vệ Ronaldo: "Tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Cristiano đối với tôi dường như là một người rất thẳng thắn. Tôi cũng thích Jorge Jesus. Tôi biết Jorge khi HLV này còn dẫn dắt Flamengo. Tôi gặp ông ấy 5 hoặc 6 lần và ông ấy luôn rất tử tế".

"Tuy nhiên, theo lời Cristiano, ông ấy không giữ đúng cam kết của mình. Anh bạn à, nếu bạn không giữ cam kết... Một cái bắt tay còn giá trị hơn một tờ giấy, hơn bất kỳ điều gì khác. Nếu ông ấy không giữ cam kết, thì ông ấy sai. Nếu đúng như những gì Ronaldo nói, thì cậu ấy đúng trong vụ này", cựu tiền đạo Barca nhấn mạnh.

Romario khẳng định anh không có mối quan hệ xấu với Jorge Jesus và luôn biết ơn những gì vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha làm được tại Flamengo. Dù vậy, khi nói về cuộc tranh chấp này, ông hoàn toàn đứng về phía Ronaldo.

"Cậu ấy bỏ rời khỏi đội tuyển quốc gia ư? Dĩ nhiên rồi, Cristiano từng bị biến thành gã hề một lần rồi. Ông ta không giữ cam kết, vậy tại sao phải chịu đựng điều đó lần thứ hai? Biến khỏi đó ngay chứ!"

Romario chia sẻ thêm: "Một số điều họ thỏa thuận rằng ông ấy sẽ phát biểu tại cuộc họp báo, nhưng HLV lại chẳng nói bất kỳ điều nào trong số đó. Ông ta làm cho Ronaldo trông rất tệ. Ronaldo cảm thấy bị mất uy tín, giống như mình không có giá trị gì, và phải rời đi. Nếu rơi vào trường hợp đó, tôi cũng sẽ làm điều tương tự".

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Al Nassr Rạng sáng 22/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn ngay trong ngày trở lại, giúp Al Nassr hạ Al Riyadh 4-0 và chạm mốc 977 bàn trong sự nghiệp.