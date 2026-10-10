Hà Nội phải vội lên thôi

Hà Nội FC (trái) khởi đầu chệch choạc ở mùa giải mới.

2 cặp đấu giữa SLNA vs Công an TPHCM, Hà Nội FC vs Bắc Ninh FC mang đến những góc nhìn trái ngược. Một bên là tinh thần thăng hoa cùng sự bứt phá bất ngờ của 2 đội bóng trẻ, một bên là cuộc khủng hoảng phong độ báo động đỏ của một ứng viên vô địch.

Hà Nội FC vs Bắc Ninh FC: Đổi sân có đổi vận?

Thầy trò HLV Harry Kewell chọn sân vận động Mỹ Đình làm sân nhà thay vì Hàng Đẫy, nhưng điều đó không làm giảm đi tính chất căng thẳng của cuộc đối đầu này. Hà Nội FC đang trải qua khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sau 2 thất bại liên tiếp trước Công an TPHCM và SLNA, nhận tới 7 bàn thua và chưa giành được điểm nào, đại diện Thủ đô đã rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Áp lực càng đè nặng lên vai chiến lược gia người Australia Harry Kewell khi trên mặt trận Cup Quốc gia, đội bóng cũng sớm bị loại bởi SHB Đà Nẵng (hòa 1-1, thua penalty 3-4). Đặc biệt, thất bại ê chề 1-4 trước SLNA ngay trên sân nhà ở vòng 2 phơi bày hàng loạt vấn đề ở Hà Nội FC.Hàng thủ thiếu liên lạc và dễ dàng bị xé nát bởi các đợt phản công nhanh.Các ngôi sao tỏ ra bế tắc và căng thẳng khi bị dẫn bàn.

Bước vào trận đấu khi khoảng cách với đội đầu bảng Công an Hà Nội đã bị nới rộng lên thành 9 điểm với đội hình thiếu vắng Duy Mạnh, Thành Chung và Hoàng Hên (chấn thương) là không hề dễ dàng. Nếu không muốn sớm đầu hàng trong cuộc đua vô địch, HLV Harry Kewell buộc phải nhanh chóng tháo gỡ nút thắt tâm lý, xốc lại đội hình và giành trọn 3 điểm.

Bắc Ninh FC đang cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Công an TPHCM ở vòng 2 giúp đội bóng xứ Kinh Bắc có 3 điểm làm vốn và sự hưng phấn cao độ. Nhập cuộc với tâm thế cửa dưới, Bắc Ninh FC hoàn toàn có thể gây ra nhiều sóng gió cho một Hà Nội FC đang thi đấu dưới áp lực nôn nóng phải thắng.

SLNA vs Công an TPHCM: Tinh thần xứ Nghệ rực cháy

SLNA đang trở thành hiện tượng thú vị ở giai đoạn mở màn mùa giải. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, thầy trò xứ Nghệ cho thấy sức sống mãnh liệt của một tập thể gồm nhiều nhân tố trẻ khao khát thể hiện bản thân. Trận thắng vang dội 4-1 ngay trên sân của Hà Nội FC ở vòng 2 chính là lời khẳng định trọng lượng nhất về lối chơi phòng ngự phản công sắc lẹm và thể lực dồi dào của SLNA.

Trở về “chảo lửa” sân Vinh, tinh thần các cầu thủ trẻ SLNA đang ở mức rất cao. Sự tự tin cùng điểm tựa khán giả nhà sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất để họ tiếp đón Công an TPHCM vừa “mệt mỏi” trở về từ Shopee Cup.

Công an TPHCM khởi đầu mùa giải với phong độ trồi sụt (1 thắng, 1 thua sau 2 trận). Thất bại 0-1 trước tân binh Bắc Ninh FC ở vòng đấu trước bộc lộ nhiều khoảng trống trong hệ thống vận hành và khâu dứt điểm của đại diện phía Nam. Đối đầu với một SLNA đang hừng hực khí thế trên sân nhà, Công an TPHCM sẽ phải thi đấu hết sức cẩn trọng nếu không muốn trắng tay rời xứ Nghệ.