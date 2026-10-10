Nhận định Arsenal vs Leeds United, 18h30 ngày 10/10: 'Pháo thủ' trút giận

Nhận định trước trận Arsenal vs Leeds United

Trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, Arsenal khát khao trở lại sau cú vấp ngã bất ngờ trước Brighton & Hove Albion ở vòng trước. Thất bại 0-3 tại chảo lửa Amex cách đây ba tuần không chỉ chấm dứt chuỗi khởi đầu hoàn hảo của Pháo thủ, mà còn phơi bày những lỗ hổng đáng lo ngại. Cỗ máy chiến thắng do HLV Mikel Arteta dày công xây dựng bất ngờ khựng lại trước hệ thống pressing rát và khả năng tận dụng tình huống cố định xuất sắc từ đối phương.

Trận thua nặng nề nhất kể từ tháng 5/2023 đã buộc nhà đương kim vô địch phải nhường lại ngôi đầu bảng cho Manchester City.

Bầu không khí u ám tại Bắc London được xua tan phần nào từ diễn biến tích cực bên lề. HLV Mikel Arteta đã ký hợp đồng mới, kéo dài đến tháng 6/2030 để cam kết tương lai lâu dài cùng CLB. Arsenal trở lại sân nhà để tiếp đón Leeds và họ phải thắng để tặng quà cho Arteta. Tại đây, họ đã toàn thắng 5 trận gần nhất ở Premier League, nã vào lưới đối phương 10 bàn và chỉ lọt lưới một lần.

Ở phần sân đối diện, Leeds United hành quân đến London với sự tự tin cao độ khi chưa từng nếm mùi thất bại kể từ đầu mùa. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Daniel Farke, đội bóng vùng Tây Yorkshire đang tận hưởng màn khởi đầu tốt nhất trong hơn hai thập kỷ qua, tính từ mùa giải 2001/02. Việc giành 9 điểm sau 5 vòng đấu, bao gồm cả chiến tích quật ngã Newcastle, xuất sắc cầm hòa Brighton, Brentford và Crystal Palace giúp Leeds vững vàng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Điều làm nên thành công của Leeds United nằm ở hệ thống phòng ngự khối lùi sâu cực kỳ lỳ lợm và kỷ luật. Chỉ phải nhận vỏn vẹn 3 bàn thua, Leeds cùng Everton đang là đội sở hữu hàng thủ vững chắc nhất ở Premier League, thành tích thậm chí còn tốt hơn con số 4 bàn thua của chính Arsenal.

Tuy nhiên, sự thực dụng giăng ra ở tuyến dưới cũng đồng nghĩa với việc họ thường thiếu đi sự sắc bén ở những nhịp dứt điểm quyết định, minh chứng rõ nét nhất là trận hòa không bàn thắng đầy nuối tiếc trước Crystal Palace ở vòng đấu gần nhất.

Arsenal thua muối mặt trên sân của Brighton ở vòng trước.

Phong độ, lịch sử đối đầu Arsenal vs Leeds United

Dù đang sở hữu bức tường phòng ngự kiên cố ở hiện tại, Leeds United vẫn không khỏi e dè khi nhìn lại lịch sử đối đầu đầy ám ảnh. Pháo thủ luôn biết cách gieo sầu cho đại diện vùng Tây Yorkshire với 9 chiến thắng và chỉ một trận hòa trong 10 lần đụng độ gần nhất. Đặc biệt, Arsenal đang duy trì chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trước đối thủ này, tạo ra mức chênh lệch bàn thắng bại khủng khiếp lên tới 24-5.

Ký ức của mùa giải năm ngoái vẫn còn là vết thương khó phai với những người hâm mộ đội khách. Arsenal đã xé toang mành lưới Leeds tới 9 lần sau hai lượt trận, bao gồm chiến thắng hủy diệt 5-0 ngay tại Emirates. Nhìn rộng ra toàn bộ kỷ nguyên Premier League, Pháo thủ đã có tới 9 lần ghi từ 4 bàn trở lên vào lưới Leeds United.

Thánh địa của Arsenal thực sự là "điểm đến tử thần" đối với đội bóng áo trắng, bởi lần cuối cùng Leeds giành chiến thắng tại đây đã lùi xa từ tháng 5 năm 2003 - trận đấu từng trực tiếp tước đi cơ hội vô địch của chính Arsenal năm đó.

Sự vượt trội về mặt lịch sử cùng điểm tựa sân nhà giúp Arsenal nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ giới chuyên môn. Phân tích từ hệ thống siêu máy tính Opta chỉ ra rằng thầy trò HLV Arteta nắm giữ tới 68,9% cơ hội giành chiến thắng. Trong khi đó, kịch bản Leeds United tạo nên cơn địa chấn rời Emirates với 3 điểm chỉ dừng lại ở mức 13,7%, và tỷ lệ hai đội cưa điểm chiếm 17,3%.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Arsenal vs Leeds United

Thử thách lớn nhất dành cho Arsenal lúc này không hẳn đến từ sức mạnh của đối thủ, mà bắt nguồn từ những tổn thất sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. "Virus FIFA" đã lấy đi của HLV Arteta những quân bài chiến lược quan trọng.

Cầu thủ chạy cánh Christos Tzolis dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ vài tuần. Kai Havertz cũng gặp vấn đề tương tự khi cống hiến cho tuyển Đức và gần như chắc chắn vắng mặt. Nhạc trưởng Martin Odegaard từng khiến fan Arsenal thót tim với bước tập tễnh vì đau mắt cá ở trận đấu của tuyển Na Uy, nhưng rất may mắn anh đã kịp bình phục và sẵn sàng ra sân.

Sự vắng mặt của Havertz vô tình mở ra thời cơ vàng cho Viktor Gyokeres. Tiền đạo này đang bừng bừng khí thế sau chuỗi phong độ thăng hoa ghi 4 bàn trong 4 trận cho tuyển Thụy Điển, và anh vô cùng khao khát chứng tỏ giá trị ở lần đá chính đầu tiên tại Premier League. Ở tuyến dưới, sự trở lại kịp thời của Ben White (đùi) và Cristhian Mosquera (háng) giúp hệ thống phòng ngự Arsenal thêm phần liền mạch, khỏa lấp khoảng trống do trung vệ William Saliba để lại vì chấn thương lưng dài hạn.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Daniel Farke cũng đau đầu không kém với bài toán nhân sự sứt mẻ. Danh sách bệnh binh của Leeds United kéo dài với những cái tên như Daniel James (lưng), Mateo Joseph (đầu gối) và Joe Rodon (gân kheo). Trong khi đó, tân binh Jean-Matteo Bahoya bị đau mắt cá chân lúc làm nhiệm vụ tại tuyển U21 Pháp và phải cùng Harry Wilson chờ đợi kết quả kiểm tra thể lực cuối cùng.

Giữa muôn vàn khó khăn, niềm hy vọng lớn nhất của đội khách được đặt trọn lên đôi chân của Dominic Calvert-Lewin. Dù vừa trải qua kỳ nghỉ quốc tế đáng thất vọng khi chỉ thi đấu vỏn vẹn 17 phút cho đội tuyển Anh, tiền đạo này lại đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác ở cấp độ câu lạc bộ.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Leeds.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-0 Leeds.