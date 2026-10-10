Bất chấp ồn ào với HLV Jesus, Ronaldo tỏa sáng tại Al Nassr

Bất chấp những tranh cãi với HLV Jorge Jesus trong đợt tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo nhanh chóng trở lại và ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Diriyah, qua đó nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 980.

Cristiano Ronaldo cho thấy anh vẫn duy trì khả năng săn bàn đáng nể khi trở lại thi đấu cho Al Nassr hôm 9/10.

Chỉ cần 23 phút, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi bàn mở tỷ số, góp phần giúp đội bóng Saudi Arabia giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Al Diriyah tại vòng 8 Saudi Pro League.

Ảnh: Getty Images

Màn trình diễn này càng thu hút sự chú ý bởi Ronaldo vừa trải qua đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầy sóng gió.

Những tranh cãi liên quan đến HLV Jorge Jesus khiến tiền đạo 41 tuổi trở thành tâm điểm truyền thông, nhưng khi trở lại sân cỏ cấp CLB, Ronaldo nhanh chóng chứng minh giá trị bằng hành động.

Ronaldo được xếp đá chính ngay từ đầu và Ronaldo không mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn. Phút 23, Kingsley Coman tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng không thể đánh bại hoàn toàn thủ môn Waleed Abdullah.

Ronaldo lập tức có mặt đúng vị trí, tận dụng bóng bật ra để dứt điểm cận thành, đưa Al Nassr vượt lên dẫn trước. Trước đó, ở phút thứ 8, Ronaldo đã đưa bóng vào lưới Al Diriyah nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Khả năng săn bàn và chọn vị trí của Ronaldo là cực kỳ nhạy bén. Đây là bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Ronaldo, giúp anh tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng chính thức. Chỉ còn 20 pha lập công, mục tiêu của Ronaldo sẽ hoàn thành.

Ảnh: FAYEZ NURELDINE

Sau bàn mở tỷ số của Ronaldo, Samu Costa nhân đôi cách biệt cho Al Nassr ở phút 35. Đến phút 77, Coman trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, giúp đội bóng của HLV Ange Postecoglou giành trọn ba điểm.

Kết quả này đưa Al Nassr lên 19 điểm, bằng điểm đội đầu bảng Al-Qadsiah nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Chiến thắng không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp Ronaldo trở lại tâm điểm theo cách quen thuộc: ghi bàn và góp phần mang về kết quả tích cực cho đội nhà.

Phong độ trên sân cỏ là câu trả lời của CR7

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì tham vọng chinh phục những cột mốc cá nhân và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình Al Nassr. Bàn thắng vào lưới Al Diriyah cho thấy anh vẫn biết cách tận dụng cơ hội, chọn vị trí và tạo khác biệt trong khu vực cấm địa.

Trước trận đấu, HLV Ange Postecoglou cũng cho biết tinh thần của Ronaldo vẫn rất cao sau những ồn ào ở đội tuyển.

Chiến thắng trước Al Diriyah phần nào cho thấy tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chuyển sự tập trung trở lại nhiệm vụ tại CLB.

CĐV Al-Nassr đã cổ vũ động viên cho Ronaldo sau những tranh cãi vừa qua. Ảnh: Getty

Đồng thời, CĐV đã dành cho Ronaldo sự chào đón nồng nhiệt ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu chính là động lực của Ronaldo.

Ngoài những biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ dành cho Ronaldo, CĐV của Al-Nassr còn hô vang tên của ngôi sao. Sau khi ghi bàn, CR7 lại nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của các khán giả.

Những tranh cãi với Jorge Jesus có thể còn tiếp tục được nhắc đến, nhưng màn tái xuất bằng bàn thắng là tín hiệu tích cực đối với Ronaldo và Al Nassr.