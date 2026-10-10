Đình Bắc, Doãn Ngọc Tân chấn thương

Với chấn thương vừa gặp phải, Đình Bắc có thể lỡ từ 3 đến 4 trận tiếp theo của CLB Công an Hà Nội.

Ở trận đấu này, Đình Bắc được HLV Mano Polking tung vào sân từ phút 57, tuy nhiên đến phút 90+5, tiền đạo sinh năm 2004 bị đau và phải tập tễnh rời sân. Theo dự đoán ban đầu, Đình Bắc bị đụng dập cơ nhưng chấn thương không quá nghiêm trọng, dự kiến cần nghỉ ngơi khoảng 3-4 trận để hồi phục hoàn toàn.

Cũng trong chiều tối 8-10 trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2026/27, cùng với thất bại 1-3 trước CLB H. Hà Tĩnh, Thể Công Viettel gặp tổn thất khi tiền vệ Doãn Ngọc Tân bị đau sau một pha va chạm với cầu thủ H. Hà Tĩnh và tập tễnh rời sân, chắc chắn không thể góp mặt ở trận đấu tại AFC Champions League Two sắp tới.