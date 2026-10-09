Thị trưởng Kiev cảnh báo kịch bản xấu nếu hệ thống phòng không không thể đẩy lùi các cuộc tấn công

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. (Ảnh: Telegram)

“Mỗi ngày đều có tin tức mới về những tòa nhà bị phá hủy khi các cuộc tấn công vào thành phố của chúng tôi ngày càng dữ dội. Giờ đây, vấn đề cốt yếu là sự sống còn”, ông Klitschko nói trong một cuộc phỏng vấn.

Tuy nhiên, thị trưởng nhấn mạnh rằng ông sẽ không kêu gọi sơ tán toàn bộ Kiev. Ông cho rằng việc bỏ trống các thành phố chính là kịch bản mà Nga mong muốn.

Theo ông Klitschko, thủ đô đang chuẩn bị cho mùa đông bằng cách sẵn sàng các hệ thống sưởi dự phòng cũng như tích trữ nhiên liệu, thực phẩm và nước uống. Tuy nhiên, ông Klitschko cảnh báo rằng ngay cả khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vẫn không thể loại trừ kịch bản xấu nếu hệ thống phòng không không thể đẩy lùi các cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công của Nga đang gây ra tình trạng mất điện và gián đoạn nguồn cung cấp nước. Thị trưởng cảnh báo, rằng những sự cố đối với cơ sở hạ tầng cấp nước có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng trên diện rộng.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ gặp phái đoàn Ukraine vào ngày 9/10 tại Miami để thảo luận về những ý tưởng mới và nỗ lực xây dựng một đề xuất thống nhất nhằm giải quyết cuộc xung đột với Nga.

Nội dung thảo luận của phái đoàn hai bên chưa được công bố chi tiết.

Theo hãng tin RBC-Ukraine, phái đoàn Ukraine sẽ được dẫn đầu với Chánh văn phòng Tổng thống Kirill Budanov. Ngoài ra còn có ông Rustem Umerov - người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine.