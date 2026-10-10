Dàn sao bóng đá giải nghệ trong năm 2026

Pedro kết thúc sự nghiệp ở tuổi 39 sau khi gặt hái vô số danh hiệu cùng Barcelona, Chelsea và đội tuyển Tây Ban Nha. Tiền đạo này từng vô địch World Cup, EURO, đồng thời ghi 43 bàn sau 206 lần ra sân cho Chelsea trước khi chuyển đến Roma rồi Lazio, trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1985 thi đấu cho cả hai đội bóng thủ đô Italy.

Lukas Podolski tuyên bố giải nghệ vào tháng 5/2026, khép lại hành trình nổi bật với chức vô địch World Cup 2014 và 49 bàn cho tuyển Đức. Cựu tiền đạo 40 tuổi từng khoác áo Bayern Munich, Arsenal, Inter Milan và Galatasaray, trước khi trở về Ba Lan thi đấu cho đội bóng thời thơ ấu Gornik Zabrze.

James Milner chia tay sân cỏ ở tuổi 40 sau khi thiết lập kỷ lục ra sân tại Premier League. Tiền vệ người Anh từng khoác áo Leeds United, Aston Villa, Newcastle, Manchester City, Liverpool và Brighton, đồng thời vượt qua thành tích của Gareth Barry vào tháng 2/2026.

Oscar quyết định dừng thi đấu vào tháng 4/2026 vì vấn đề tim mạch. Cựu tiền vệ Chelsea từng gây chú ý khi chuyển sang Trung Quốc với mức phí khoảng 60 triệu bảng, trải qua 7 năm tại Shanghai Port trước khi trở lại Sao Paulo trong những tháng cuối sự nghiệp.

Ashley Young khép lại hành trình 23 năm chơi bóng vào tháng 5/2026 ở tuổi 40. Từ một cầu thủ chạy cánh tại Watford và Aston Villa, Young dần chuyển xuống đá hậu vệ, giành chức vô địch Serie A cùng Inter Milan năm 2021 và góp mặt trong đội tuyển Anh dự World Cup 2018.

Dimitri Payet cũng nói lời chia tay bóng đá chuyên nghiệp trong năm nay. Tiền vệ người Pháp được người hâm mộ Premier League nhớ đến nhờ những pha xử lý ngẫu hứng và các cú sút phạt đẳng cấp trong màu áo West Ham, trước khi kết thúc sự nghiệp tại Vasco da Gama.

Azpilicueta khép lại sự nghiệp vào tháng 5/2026 sau khi góp sức giúp Sevilla trụ hạng. Hậu vệ người Tây Ban Nha có hơn 500 lần ra sân cho Chelsea giai đoạn 2012-2023, giành nhiều danh hiệu lớn và trở thành một trong những cầu thủ nước ngoài được yêu mến tại sân Stamford Bridge.

Kasper Schmeichel giải nghệ vào tháng 5/2026 ở tuổi 39 sau chấn thương vai nghiêm trọng. Thủ môn người Đan Mạch là nhân tố quan trọng trong chiến tích vô địch Premier League lịch sử của Leicester City mùa 2015/16, tiếp nối truyền thống gia đình của người cha huyền thoại Peter Schmeichel.

Diego Costa xác nhận giải nghệ trong năm 2026, dù trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của tiền đạo này đã diễn ra từ năm 2024. Chân sút gốc Brazil từng khiến nhiều hàng thủ khốn đốn nhờ phong cách thi đấu quyết liệt, đặc biệt trong giai đoạn thành công cùng Atletico Madrid và Chelsea.

Aaron Ramsey khép lại sự nghiệp thi đấu vào tháng 4/2026 sau nhiều năm chinh chiến tại châu Âu và Mexico. Nổi bật nhất trong màu áo Arsenal, tiền vệ người Xứ Wales giành ba FA Cup, ghi bàn quyết định trong hai trận chung kết trước khi chuyển sang công tác huấn luyện tại Oxford United.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.