Ronaldo đâu chỉ là một trận đấu

Một bức thư dài 8 trang, kể lại tường tận sự việc diễn ra, lý giải tại sao Ronaldo rời đi sau khi không được vào sân. Ở đó còn có lời xin lỗi, có sự chia sẻ, có mong muốn sự cảm thông, có cả sự thiết tha về những ngày cuối cùng, khát khao cống hiến nốt những gì có thể cho đất nước. Ronaldo dồn tỏa mọi thứ để bảo vệ mình. Với những người ghét anh, đó là sự khệnh khạng của một ngôi sao, nhưng Ronaldo đã làm tất cả mọi thứ với bản năng “con người” nhất.

Bất kỳ ngôi sao nào, dù có vĩ đại đến đâu cũng có những góc khuất, Ronaldo phản ứng thái quá, nhưng đó mới thực sự là Ronaldo. Để khi Messi được tung hô, tôn vinh thì Ronaldo phải làm cái việc mà đáng ra một huyền thoại không bao giờ phải làm. Không chỉ với Bồ Đào Nha, với cả thế giới này, Ronaldo là một biểu tượng vượt rất xa ngoài ý nghĩa thể thao, mang theo cả những ảnh hưởng về xã hội, kinh tế, chính trị...

Các tấm banner cảm ơn Ronaldo được dựng lên khắp nơi ở Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty

Ngay khi Ronaldo rời đi, tranh cãi nổ ra, hàng loạt phản ứng ủng hộ anh nổ ra khắp Bồ Đào Nha. Hàng chục banner in hình Ronaldo tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) được dựng lên ở khắp nơi, một tấm ở Oeiras, ngay trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, hai chiếc ở sân vận động Da Luz... Tất cả đều có nội dung: “Cảm ơn anh-Cristiano Ronaldo-vì tất cả những gì anh đã làm cho Bồ Đào Nha”, “Ronaldo mãi mãi là đội trưởng của chúng tôi”, “Ronaldo, anh mãi là một huyền thoại”... Mặc dù một số đã bị gỡ bỏ vì dựng trái phép nhưng điều này trực tiếp đối đầu với huấn luyện viên (HLV) Jorge Jesus. Về chuyên môn và thẩm quyền HLV trưởng, Jorge Jesus không sai. Nhưng Ronaldo đã không đơn thuần là một cầu thủ, anh là thủ lĩnh, là một thứ “tài sản” vô giá. Và cách ứng xử, sử dụng Ronaldo ra sao cần phải đặt ở một tầm ý nghĩa khác, anh mang một trọng lượng và tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều người ta có thể tưởng tượng.

Khi cuộc tranh cãi lên đỉnh điểm, ông Manuel Castro Almeida, Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha đã lên tiếng: “Ronaldo là một "tài sản" quý giá của Bồ Đào Nha. Sẽ rất tích cực nếu anh ấy trở lại thi đấu cho đội tuyển”. Tuyên bố ấy không chỉ là sự ủng hộ với CR7 mà nó còn mang thông điệp vô cùng lớn về cả yếu tố kinh tế lẫn chính trị. “Tôi không phải chuyên gia bóng đá, nhưng tôi đang nói về người có ảnh hưởng lớn đến hình ảnh thương hiệu Bồ Đào Nha. Với tất cả chúng ta, Ronaldo là một nguồn lực, một "tài sản". Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể tiếp tục khai thác sự hiện diện của anh ấy”, ông Manuel Castro Almeida nhấn mạnh.

Suốt hai thập kỷ qua, Ronaldo không chỉ là lựa chọn chuyên môn đơn thuần, gương mặt của anh, sự hiện diện của anh là tiền, là ảnh hưởng, là sự bảo đảm cho một hệ thống kinh tế. Hòn đảo Madeira hoang vắng giờ đã trở thành địa điểm du lịch hàng đầu châu Âu, nơi đây, người dân sống phụ thuộc vào những khoản đầu tư của Ronaldo, vào hình ảnh của anh. Ông Almeida nói tiếp: “Ronaldo là nhân vật nổi tiếng nhất của chúng tôi. Nhiều người trên thế giới chỉ biết đến Bồ Đào Nha nhờ anh ấy. Từ góc độ nâng cao thương hiệu, việc không còn anh ấy trong đội tuyển là tác động rất lớn”. Ở tuổi 41, lời chia tay của Ronaldo chắc cũng đến sớm, nhưng rõ ràng, Bồ Đào Nha hưởng lợi từ CR7. Thậm chí cả thế giới đều muốn tận hưởng, chia sẻ, tận dụng từng phút anh thi đấu. Chỉ có HLV Jorge Jesus không nghĩ vậy. Về góc độ thể thao, Jorge Jesus không sai, nhưng vài chục phút thi đấu, lợi ích quốc gia, sự chờ đợi của người hâm mộ khắp nơi cũng xứng đáng để Jorge Jesus cân nhắc, thay vì cố kéo sập một tượng đài thế kỷ vì cái tôi, để tự mình rơi vào một cuộc đối đầu đáng lẽ không xảy ra.

Ngay thời điểm này, khi 41 tuổi, Ronaldo là cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới, khoảng 300 triệu euro mỗi năm từ bóng đá, gấp đôi so với Messi. Nó cho thấy sức hút của Ronaldo vẫn ngự trị ở đỉnh cao. Mỗi lần anh ra sân, bất kể bao lâu, đội bóng có anh hưởng lợi, là tiền, là những bản hợp đồng tài chính. Nếu như tiếng nói của người hâm mộ, của lợi ích kinh tế, sự ảnh hưởng quá lớn ngoài ý nghĩa thể thao của Ronaldo lên tiếng, rất có thể chính Jorge Jesus sẽ trở thành “tội đồ”. Bởi thực tế, những nhà lãnh đạo có thể dễ dàng thay HLV chứ không thể thay thế một biểu tượng mang tính huyền thoại, tạo cảm hứng trên toàn cầu. Vì thế, ngay cả một chính trị gia cũng đã lên tiếng. Họ hiểu, khi không còn Ronaldo nữa, Bồ Đào Nha cũng chẳng còn lại gì, như Argentina bây giờ.

Sẽ tới một ngày, một HLV vẫn sẽ giúp Bồ Đào Nha chiến thắng mà không cần Ronaldo. Cũng sẽ đến một ngày, Jorge Jesus phải rời đi. Nhưng CR7 sẽ không bao giờ bị quên lãng kể cả khi anh giải nghệ. Ronaldo không thể cứ thế chia tay đội tuyển quốc gia, bởi người chịu thiệt là bóng đá Bồ Đào Nha, là Jorge Jesus, là hàng tỷ người hâm mộ. Đến đây, câu chuyện không chỉ là vài chục phút thi đấu nữa. Bởi CR7 không chỉ là một cầu thủ đơn thuần nữa. Ronaldo xứng đáng nhận được sự tri ân như Messi đã nhận!