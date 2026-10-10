Cầu thủ Real tăng giá 100 triệu euro chỉ sau một năm

Diomande tăng giá chóng mặt sau khi gia nhập Real.

Transfermarkt vừa công bố đợt cập nhật giá trị chuyển nhượng đầu tiên của mùa giải 2026/27 tại các giải đấu lớn trên thế giới. Yan Diomande gây chú ý nhất khi tăng tới 30 triệu euro, trong khi Rayan Cherki, Max Dowman và nhiều tài năng trẻ khác cũng được định giá cao hơn nhờ những bước tiến đáng kể.

Trong khi Lamine Yamal và Erling Haaland tiếp tục dẫn đầu danh sách cầu thủ đắt giá nhất thế giới với mức định giá 220 triệu euro, tân binh Diomande của Real Madrid là cái tên có mức tăng mạnh nhất tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Giá trị của cầu thủ người Bờ Biển Ngà tăng thêm 30 triệu euro, lên 120 triệu euro. Kể từ khi gia nhập RB Leipzig năm 2025, Diomande tăng tổng cộng 100 triệu euro giá trị trên Transfermarkt. Mức định giá hiện tại đưa anh vào nhóm những cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Đáng chú ý, đợt tăng giá này diễn ra trong bối cảnh Diomande chưa tạo được dấu ấn tương xứng sau khi chuyển đến Real Madrid vào hè 2026. Khoản phí chuyển nhượng lên tới 125 triệu euro được xem là yếu tố quan trọng góp phần đẩy mức định giá của anh tăng mạnh.

Xếp ngay sau Diomande là nhóm 12 cầu thủ cùng được điều chỉnh tăng 20 triệu euro. Trong số đó có nhiều gương mặt đáng chú ý từ bóng đá Anh bao gồm Enzo Fernandez, Rayan Cherki, Max Dowman hay Rio Ngumoha.

Fernandez hiện được định giá 220 triệu euro sau thương vụ chuyển từ Chelsea sang Manchester City với mức phí kỷ lục Ngoại hạng Anh. Mức định giá mới đưa tiền vệ người Argentina vào nhóm những cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới.

Đáng chú ý, danh sách các cầu thủ tăng giá từ 20 triệu euro trở lên chỉ có đại diện của Ngoại hạng Anh và La Liga, không ghi nhận trường hợp nào đến từ Serie A, Ligue 1 hay Bundesliga.

Nhóm cầu thủ tăng giá mạnh nhất mùa này.