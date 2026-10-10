Thắng 20-0, U.17 nữ Việt Nam dẫn đầu bảng D

U.17 nữ Việt Nam (áo sáng) có chiến thắng lịch sử 20-0 trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana.

Nhập cuộc đầy quyết tâm, đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko thực sự đã “dội cơn mưa gôn” vào lưới đối thủ với 20 bàn không gỡ, trong đó riêng Khánh Chi ghi đến 6 bàn, qua đó đứng nhất bảng D khi cùng 6 điểm như U.17 nữ Kyrgyzstan nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (26/0 so với 20/1 của U.17 nữ Kyrgyzstan).

Ở lượt cuối, chỉ cần hòa U.17 nữ Kyrgyzstan, U.17 nữ Việt Nam sẽ cầm chắc ngôi đầu cùng chiếc vé duy nhất của bảng D vào vòng trong.