CLB nữ TPHCM I tiến gần chức vô địch lần thứ 15

Nữ TPHCM (trái) bất bại sau 10 trận đã đá (9 thắng, 1 hòa).

Với kết quả này, sau 10 lượt trận, CLB nữ TPHCM I tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch với 28 điểm, xếp sau là Thái Nguyên T & T (21đ, đá ít hơn 1 trận), Hà Nội I xếp thứ 3 (20đ), Phong Phú Hà Nam đứng thứ 4 (12đ), Than KSVN thứ 5 (6đ), 2 đội Nữ TPHCM II và Hà Nội II lần lượt xếp cuối khi chỉ có 3 và 2 điểm.

Ở vòng 12 (12-10), cô trò HLV Kim Chi được nghỉ, trong khi 2 đối thủ bám đuổi Thái Nguyên T&T và Hà Nội I đối đầu nhau. Nếu Thái Nguyên T&T sảy chân hoặc TPHCM I thắng trận tiếp theo vào ngày 18-10 gặp chính Thái Nguyên T&T, chức vô địch thứ 15 trong lịch sử sẽ sớm thuộc về đội bóng thành phố mang tên Bác.