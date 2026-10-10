CLB nữ TPHCM I tiến gần chức vô địch lần thứ 15
CLB nữ TPHCM I tiếp tục dẫn đầu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Than KSVN ở lượt trận thứ 11 diễn ra chiều 8-10 với bàn thắng duy nhất của Thu Xuân. Ở trận đấu khác, Thái Nguyên T&T thắng đậm 4-0 trước đội cuối bảng Hà Nội II, trong khi đó CLB Hà Nội I bị Phong Phú Hà Nam cầm hòa 2-2.
Với kết quả này, sau 10 lượt trận, CLB nữ TPHCM I tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch với 28 điểm, xếp sau là Thái Nguyên T & T (21đ, đá ít hơn 1 trận), Hà Nội I xếp thứ 3 (20đ), Phong Phú Hà Nam đứng thứ 4 (12đ), Than KSVN thứ 5 (6đ), 2 đội Nữ TPHCM II và Hà Nội II lần lượt xếp cuối khi chỉ có 3 và 2 điểm.
Ở vòng 12 (12-10), cô trò HLV Kim Chi được nghỉ, trong khi 2 đối thủ bám đuổi Thái Nguyên T&T và Hà Nội I đối đầu nhau. Nếu Thái Nguyên T&T sảy chân hoặc TPHCM I thắng trận tiếp theo vào ngày 18-10 gặp chính Thái Nguyên T&T, chức vô địch thứ 15 trong lịch sử sẽ sớm thuộc về đội bóng thành phố mang tên Bác.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/clb-nu-tphcm-i-tien-gan-chuc-vo-dich-lan-thu-15-post359214.html