Bộ Chính trị: Đảng viên không lợi dụng vị trí để can thiệp công việc nơi cư trú

Quyết định của Bộ Chính trị nêu rõ đảng viên phải được giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú, lấy nhận xét nơi cư trú nhưng được miễn sinh hoạt với cấp ủy của tổ chức đảng nơi cư trú trong 2 trường hợp.

Các trường hợp đó là: đảng viên đang phải điều trị bệnh hoặc dưỡng bệnh 12 tháng liên tục trong năm; đảng viên công tác tại một số cơ quan, đơn vị trong nước, các loại hình doanh nghiệp nhưng thường xuyên đi làm việc xa nơi cư trú, lưu động.

Bên cạnh đó, theo quyết định, đảng viên phải được giới thiệu về tổ chức đảng nơi tạm trú, lấy nhận xét nơi tạm trú và sinh hoạt với cấp ủy của tổ chức đảng nơi tạm trú, gồm 4 trường hợp.

Thứ nhất là đảng viên công tác trong QĐND và CAND do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên về nơi thường trú.

Thứ hai là đảng viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi thường trú.

Thứ ba là đảng viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo do yêu cầu, nhiệm vụ hằng năm không thường xuyên về nơi thường trú.

Cuối cùng là đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trở lên; đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà; đảng viên làm việc xa không thường xuyên về nơi thường trú.

Cũng theo quyết định, đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú và không phải lấy nhận xét nơi cư trú, gồm 2 trường hợp.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là đảng viên công tác trong QĐND và CAND thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, phải giữ bí mật về nhân thân; đảng viên ở các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu. Trường hợp thứ hai là đảng viên công tác tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, đơn vị kinh tế ở ngoài nước; đảng viên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; đảng viên ra ngoài nước lao động, làm việc, học tập 12 tháng trở lên.

Bộ Chính trị lưu ý đảng viên không thuộc đối tượng trên thì phải được giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú, lấy nhận xét nơi cư trú và sinh hoạt với cấp ủy của tổ chức đảng nơi cư trú theo quy định.

Đảng viên nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Về quyền và trách nhiệm, đảng viên thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Điểm cầu học tập nghị quyết bằng hình thức xem truyền hình trực tiếp tại các chi, đảng bộ trực thuộc ở Đồng Nai. Ảnh: UBND xã Đại Phước, TP Đồng Nai

Đảng viên cần gần gũi, gắn bó với nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kịp thời phản ánh với tổ chức đảng nơi mình công tác và cư trú; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Bộ Chính trị quán triệt đảng viên không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp vào công việc của địa phương nơi cư trú. Đảng viên có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin khi có sự thay đổi về nơi cư trú trong vòng 30 ngày kể từ khi thay đổi; chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân được cập nhật, bổ sung và báo cáo chi bộ nơi công tác.

Khi nhận được nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú, nếu đảng viên nhận thấy ý kiến nhận xét, đánh giá chưa khách quan thì có quyền phản ánh, giải trình, đề nghị chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ cư trú xem xét.

Về nhiệm vụ, đảng viên đang công tác ở nơi cư trú cần nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu. Đảng viên phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

Đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Trường hợp đang thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị không tham dự được phải báo cáo chi ủy nơi cư trú và thực hiện góp ý bằng hình thức phù hợp (nếu có)...

Nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi công tác là chỉ đạo chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) lập danh sách đảng viên giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú; kịp thời cập nhật, bổ sung, điều chỉnh thông tin khi đảng viên có sự thay đổi về nơi cư trú.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi công tác căn cứ đề nghị của chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) cập nhật, quản lý thông tin những đảng viên của đơn vị mình thường xuyên đi công tác xa nơi cư trú, lưu động hoặc công tác đặc biệt để phối hợp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú. Cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi công tác cập nhật, thông báo cho cấp ủy nơi cư trú biết khi đảng viên chuyển công tác hoặc bị khai trừ, xóa tên khỏi danh sách đảng viên hoặc đã xin ra khỏi Đảng.

Tổ chức đảng nơi công tác chủ trì, phối hợp với cấp ủy nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên.

Tổ chức đảng nơi công tác cũng lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi đảng viên cư trú để thực hiện công tác cán bộ (khi cần thiết).