Cổ phiếu PNJ 'cháy hàng' sau chuỗi phiên giảm sâu

Sau chuỗi phiên giảm sâu khiến thị giá xuống vùng thấp nhất nhiều năm, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đảo chiều tăng gần hết biên độ chỉ trong những phút đầu tiên của phiên giao dịch sáng 9/10.

Nhà đầu tư đặt lệnh mua ồ ạt, nhưng không có bên bán nên khối lượng sang tay thành công chỉ khoảng 4,1 triệu đơn vị. Trong khi đó vẫn còn hơn 5,7 triệu cổ phiếu đang chờ mua khớp lệnh ở mức giá trần. Hiện PNJ đang giao dịch ở 19.500 đồng/cp.

Phiên gần nhất mà PNJ tăng trần là vào 24/8 với mức giá lên 42.650 đồng/cp.

PNJ bất ngờ tăng trần trong phiên giao dịch sáng 9/10. Ảnh chụp màn hình.

Diễn biến hồi phục của PNJ sáng 9/10 xuất hiện ngay sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh tại hệ thống.

Theo thông tin công bố tối 8/10, kết quả kiểm định do Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS) thực hiện cho thấy toàn bộ mẫu được kiểm tra đều là kim cương thiên nhiên, đồng thời phù hợp với các thông số chất lượng mà PNJ công bố.

Theo PNJ, các mẫu kim cương được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển đến chuyên gia ngọc học của AIGS để phân tích, đánh giá độc lập.

Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm tra là kim cương thiên nhiên và đáp ứng các thông số 4C đã công bố. Đây là bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng kim cương dựa trên 4 yếu tố gồm trọng lượng (Carat), màu sắc (Color), độ tinh khiết (Clarity) và giác cắt (Cut).

PNJ cho biết việc tăng cường kiểm chứng độc lập là một phần trong quá trình tái thiết hoạt động của doanh nghiệp, hướng đến minh bạch thông tin, nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường.

Kết quả kiểm định được công bố trong bối cảnh hoạt động kinh doanh kim cương của PNJ nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường thời gian qua.

Mặc dù kết quả kiểm định góp phần làm vơi đi một phần băn khoăn của khách hàng, song phạm vi kết luận cũng cần được hiểu là: các mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra, không đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm kim cương từng được doanh nghiệp kinh doanh đều đã được kiểm định lại.

Trước đó tại buổi họp báo tháng 7/2026, lãnh đạo PNJ cho biết trong quá trình thu mua lại từ khách hàng, công ty chưa phát hiện trường hợp nào gặp vấn đề về chất lượng.

Về nguồn gốc, PNJ giải thích rằng doanh nghiệp nhập hàng từ Hong Kong, Thái Lan, Mỹ... nhưng các nhà cung cấp thường đưa sang Ấn Độ cắt mài trước khi về Việt Nam, điều này giải thích tại sao số liệu hải quan ghi nhận phần lớn từ Ấn Độ trong khi giao dịch mua bán của PNJ diễn ra với các đối tác ở thị trường khác.

Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ khi đó cũng thông tin, toàn bộ sản phẩm đưa vào hệ thống PNJ đều được mua từ các nhà cung cấp uy tín và phải trải qua quy trình kiểm soát chặt chẽ.

"Không có chuyện công ty mua hàng từ ông A, bà B ở bên ngoài rồi đưa vào hệ thống. Hệ thống của công ty không cho phép làm như vậy", CEO PNJ khẳng định.