Thường trực Đảng ủy xã Yên Bình làm việc với một số thôn trên địa bàn

Ngày 7/10, Đoàn công tác của Đảng ủy xã Yên Bình do đồng chí Lê Minh Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc chuyên đề với Chi ủy Chi bộ các thôn: Yên Thắng, Ngòi Vồ, Loan Thượng, Tân Bình và Khe Mạ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các thôn báo cáo nhanh tình hình địa bàn sau sáp nhập; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và phương hướng 3 tháng cuối năm 2026; hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

Lãnh đạo UBND xã và các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp lắng nghe, giải trình và đưa ra phương án tháo gỡ cụ thể cho từng nội dung kiến nghị của các thôn.

Đại diện các thôn phát biểu tại hội nghị.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 3 tháng cuối năm 2026, Thường trực Đảng ủy xã yêu cầu cấp ủy, ban quản lý 5 thôn cần khẩn trương rà soát, xây dựng và ban hành quy ước, hương ước mới của thôn sau sáp nhập, bảo đảm đúng luật pháp và phù hợp với nếp sống văn minh; làm tốt công tác dân vận khéo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, rà soát hộ nghèo bảo đảm công khai, minh bạch...

Đối với các ý kiến, kiến nghị chính đáng của các chi bộ, đoàn công tác tổng hợp và giao các bộ phận chuyên môn tham mưu, phối hợp giải quyết trong thời gian sớm nhất.