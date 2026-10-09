Vợ Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt gom thêm 2 triệu cổ phiếu VDS

Bà Nguyễn Thanh Loan - Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) vừa thông báo đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VDS nhằm tăng tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thanh Loan là vợ của ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Rồng Việt. Hiện tại, ông Tuấn đang nắm giữ gần 46 triệu cổ phiếu VDS, tương đương 16,79% vốn điều lệ công ty.

Theo công bố, trước khi thực hiện giao dịch, bà Loan sở hữu 1.657.430 cổ phiếu VDS, chiếm 0,61% vốn điều lệ.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu bà Loan nắm giữ sẽ tăng hơn gấp đôi, lên mức 3.657.430 cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu tại Chứng khoán Rồng Việt lên 1,34% vốn điều lệ.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu bà Loan nắm giữ tại Rồng Việt sẽ tăng hơn gấp đôi (Ảnh: VDS).

Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá của thương vụ sẽ rơi vào 20 tỷ đồng. Nếu tính theo giá mã VDS kết phiên 8/10, tức 9.280 đồng/cổ phiếu, số tiền dự chi của bà Loan ước tính khoảng 18,6 tỷ đồng.

Theo thông báo, giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 15/10/2026 đến ngày 13/11/2026 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn và/hoặc thỏa thuận. Mục đích của đợt thu gom cổ phiếu lần này được tuyên bố là nhằm tăng tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp của bà Loan.

Cũng liên quan đến vấn đề mua bán cổ phiếu, trước đó, 2 nhân sự cấp cao tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt vừa liên tiếp thông báo bán ra lượng lớn cổ phiếu để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Cụ thể, ông Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị VDS đã đăng ký bán ra 400.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 18/9/2026 - 17/10/2026. Nếu đợt bán ra diễn ra thành công, số lượng cổ phiếu ông Vinh nắm giữ sẽ giảm từ 802.281 đơn vị xuống 402.281 đơn vị. Theo đó, tỉ lệ sở hữu của vị lãnh đạo này tại VDS sẽ thu hẹp từ 0,295% xuống 0,148% vốn điều lệ.

Cùng thời điểm, Trưởng ban Kiểm soát của công ty là ông Hồ Tấn Đạt cũng thông báo đăng ký bán ra 80.000 cổ phiếu. Trước khi thực hiện thoái vốn, ông Đạt đang nắm giữ 119.585 cổ phiếu (0,044% vốn điều lệ). Trong trường hợp giao dịch hoàn tất theo đúng kế hoạch, số lượng cổ phiếu của ông sẽ lùi về 39.585 đơn vị, tức 0,015% vốn điều lệ.

Việc các lãnh đạo đăng ký bán cổ phiếu diễn ra cùng lúc doanh nghiệp công bố bức tranh kinh doanh kém khả quan. Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét sáu tháng đầu năm 2026, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận gần 6,7 tỷ đồng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, tăng 28,8% so với nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên sau khi thực hiện nghĩa vụ khấu trừ các khoản thuế phí theo quy định, doanh nghiệp chỉ báo lãi ròng hơn 3,6 tỷ đồng. Con số lợi nhuận sau thuế này sụt giảm đến 53,8% so với cùng kỳ.